Сборная Сербии потеряла ключевого игрока до конца Евро-2024
У Филипа Костича повреждение коленного сустава
Вингер «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич досрочно завершил свои выступления на Евро-2024. Об этом сообщают итальянские СМИ.
В матче первого тура против Англии (поражение 0:1) он получило травму и был заменен еще на 43-й минуте. Медобследование выявило у Костича повреждение связочного аппарата коленного сустава. Сроки восстановления после такой травмы – 3-4 недели.
Кроме Англии, соперниками Сербии по групповому этапу являются Словения и Дания.
Ранее сообщалось о том, что Никола Влашич не сыграет на Евро-2024.
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