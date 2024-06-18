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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 16:22 |
434
0

Сборная Сербии потеряла ключевого игрока до конца Евро-2024

У Филипа Костича повреждение коленного сустава

18 июня 2024, 16:22 |
434
0
Сборная Сербии потеряла ключевого игрока до конца Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Костич

Вингер «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич досрочно завершил свои выступления на Евро-2024. Об этом сообщают итальянские СМИ.

В матче первого тура против Англии (поражение 0:1) он получило травму и был заменен еще на 43-й минуте. Медобследование выявило у Костича повреждение связочного аппарата коленного сустава. Сроки восстановления после такой травмы – 3-4 недели.

Кроме Англии, соперниками Сербии по групповому этапу являются Словения и Дания.

Ранее сообщалось о том, что Никола Влашич не сыграет на Евро-2024.

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Филип Костич Евро-2024 сборная Сербии по футболу травма травма колена
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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