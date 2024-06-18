Сборная Сербии потеряла ключевого игрока до конца Евро-2024

Вингер «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич досрочно завершил свои выступления на Евро-2024. Об этом сообщают итальянские СМИ.

В матче первого тура против Англии (поражение 0:1) он получило травму и был заменен еще на 43-й минуте. Медобследование выявило у Костича повреждение связочного аппарата коленного сустава. Сроки восстановления после такой травмы – 3-4 недели.

Кроме Англии, соперниками Сербии по групповому этапу являются Словения и Дания.

Ранее сообщалось о том, что Никола Влашич не сыграет на Евро-2024.