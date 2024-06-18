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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 13:59 |
856
0

Сборная Хорватии потеряла хавбека до конца Евро-2024

Никола Влашич на полях Германии так и не сыграет

18 июня 2024, 13:59 |
856
0
Сборная Хорватии потеряла хавбека до конца Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Влашич

Хорватский футбольный союз официально сообщил о том, что полузащитник национальной сборной Никола Влашич не сможет сыграть на Евро-2024. Он получил новую мышечную травму уже по ходу турнира, и сроки восстановления не позволят ему сыграть даже на поздних стадиях плей-офф.

Матч первого тура против Испании (поражение 0:3) игрок «Торино» пропустил из-за того, что восстанавливался от предыдущей травмы бедра, которую получил еще в начале мая.

Заменить Влашича другим игроком в заявке на Евро-2024 Хорватия уже не сможет.

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Никола Влашич сборная Хорватии по футболу Евро-2024 травма
Олег Дидух Источник: Хорватский футбольный союз
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