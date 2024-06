Сборная Хорватии потеряла хавбека до конца Евро-2024

Хорватский футбольный союз официально сообщил о том, что полузащитник национальной сборной Никола Влашич не сможет сыграть на Евро-2024. Он получил новую мышечную травму уже по ходу турнира, и сроки восстановления не позволят ему сыграть даже на поздних стадиях плей-офф.

Матч первого тура против Испании (поражение 0:3) игрок «Торино» пропустил из-за того, что восстанавливался от предыдущей травмы бедра, которую получил еще в начале мая.

Заменить Влашича другим игроком в заявке на Евро-2024 Хорватия уже не сможет.

#Croatia international Nikola Vlašić will leave the national team basecamp and miss the rest of the #EURO2024 due to a muscle injury.



"Nikola invested a lot of effort to help the team at the EURO 2024, and he is an integral part of the squad. Unfortunately, this second injury… pic.twitter.com/E9uiA8GdL3