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Испания
22 марта 2025, 01:58 |
33
0

Флик отказался от одного из лучших нападающих мира

«Барселона» отказалась от трансфера Виктора Дьекереша

22 марта 2025, 01:58 |
33
0
Флик отказался от одного из лучших нападающих мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Каталонская «Барселона» отказалась от подписания нападающего.

По информации испанских СМИ, на повестке дня в каталонском клубе долгое время рассматривался летний трансфер Виктора Дёкереша. Однако клуб отказался от идеи подписания шведа. Окончательное решение было принято по указанию главного тренера Ганса-Дитере Флика, который продолжает доверять Роберту Левандовски и видит его основным нападающим в команде.

В этом сезоне Декереш провел 41 матч, забил 40 голов и сделал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Филк не видит больше в команде трех футболистов.

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Виктор Дьекереш Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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