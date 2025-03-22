Флик отказался от одного из лучших нападающих мира

Каталонская «Барселона» отказалась от подписания нападающего.

По информации испанских СМИ, на повестке дня в каталонском клубе долгое время рассматривался летний трансфер Виктора Дёкереша. Однако клуб отказался от идеи подписания шведа. Окончательное решение было принято по указанию главного тренера Ганса-Дитере Флика, который продолжает доверять Роберту Левандовски и видит его основным нападающим в команде.

В этом сезоне Декереш провел 41 матч, забил 40 голов и сделал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Филк не видит больше в команде трех футболистов.