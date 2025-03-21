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Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 19:40 |
455
0

Тренер Зари: «Украина и Хорватия в одной группе отбора ЧМ. Это интересно»

Бартулович оценил победы сборных Украины и Хорватии

21 марта 2025, 19:40 |
455
0
Тренер Зари: «Украина и Хорватия в одной группе отбора ЧМ. Это интересно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хорватский тренер Зари Младен Бартулович оценил тот факт, что Хорватия, если пройдет Францию по итогам матчей плей-офф Лиги наций, окажется в одной группе отбора ЧМ-2026 с Украиной.

«Хорватия и Украина показали очень позитивные результаты в первых матчах. Обе сборные показали классную игру. Я очень счастлив от того, что так сыграли обе сборные. Я надеюсь, что обе сборные выиграют противостояния по итогам двух встреч. А Хорватия, если побеждает Францию, то она автоматически попадает в группу с Украиной на отбор чемпионата мира. И это будет очень интересно лично для меня».

«Я считаю, что после первых таких удачных игр у Хорватии и Украины есть большие шансы пройти дальше. Хорватия может пройти в полуфинал плей-офф Лиги наций, а Украина тогда поднимется в Лигу А».

«Я им только этого желаю и буду очень рад, если они это сделают. Я думаю, что обе сборные и в ответных матчах покажут классный футбол», – сказал Бартулович.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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