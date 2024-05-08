Хавбек сборной Хорватии пропустит Евро-2024

Полузащитник «Торино» Никола Влашич получил травму приводящей мышцы бедра в недавнем матче Серии А против «Болоньи» (0:0).

По информации итальянских СМИ, Влашич пропустит примерно два месяца. Это значит, что 26-летний полузащитник не только больше не сыграет за «Торино» в нынешнем клубном сезоне, но и не поможет сборной Хорватии на Евро-2024.

В нынешнем сезоне на счету Влашича 3 гола и 2 ассиста в 33 матчах Серии А. Сборная Хорватии на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Испании, Италии и Албании.