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Чемпионат Европы
08 мая 2024, 15:14 |
296
0

Хавбек сборной Хорватии пропустит Евро-2024

Никола Влашич получил травму приводящей мышцы

08 мая 2024, 15:14 |
296
0
Хавбек сборной Хорватии пропустит Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Торино» Никола Влашич получил травму приводящей мышцы бедра в недавнем матче Серии А против «Болоньи» (0:0).

По информации итальянских СМИ, Влашич пропустит примерно два месяца. Это значит, что 26-летний полузащитник не только больше не сыграет за «Торино» в нынешнем клубном сезоне, но и не поможет сборной Хорватии на Евро-2024.

В нынешнем сезоне на счету Влашича 3 гола и 2 ассиста в 33 матчах Серии А. Сборная Хорватии на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Испании, Италии и Албании.

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Никола Влашич травма травма бедра Торино сборная Хорватии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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