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Чемпионат Италии
Торино
03.05.2024 21:45 – FT 0 : 0
Болонья
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Италия
04 мая 2024, 03:55 | Обновлено 04 мая 2024, 04:13
19
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Болонья сыграла вничью с Торино, потеряв важные очки в борьбе за зону ЛЧ

Туринская команда замыкает топ-10 в турнирной таблице Серии A

04 мая 2024, 03:55 | Обновлено 04 мая 2024, 04:13
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0
Болонья сыграла вничью с Торино, потеряв важные очки в борьбе за зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Италии Болонья на выезде сыграла вничью с Торино (0:0).

«Болонья» идет на 4-й позиции, набрав 64 баллов, однако потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ.

Туринская команда замыкает топ-10 (47 очков) в турнирной таблице Серии A.

Серия А. 35-й тур, 3 мая

Торино – Болонья – 0:0

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 34 28 5 1 81 - 18 89
2 Милан 34 21 7 6 64 - 39 70
3 Ювентус 34 18 11 5 47 - 26 65
4 Болонья 35 17 13 5 49 - 27 64
5 Рома 34 17 8 9 61 - 41 59
6 Аталанта 33 17 6 10 61 - 37 57
7 Лацио 34 17 4 13 43 - 35 55
8 Фиорентина 33 14 8 11 50 - 37 50
9 Наполи 34 13 11 10 52 - 43 50
10 Торино 35 11 14 10 31 - 31 47
11 Монца 34 11 11 12 36 - 44 44
12 Дженоа 34 10 12 12 38 - 40 42
13 Лечче 34 8 12 14 31 - 49 36
14 Кальяри 34 7 11 16 36 - 59 32
15 Фрозиноне 34 7 10 17 43 - 63 31
16 Эллас Верона 34 7 10 17 31 - 45 31
17 Эмполи 34 8 7 19 26 - 50 31
18 Удинезе 34 4 17 13 32 - 51 29
19 Сассуоло 34 6 8 20 40 - 70 26
20 Салернитана 34 2 9 23 26 - 73 15
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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