Болонья сыграла вничью с Торино, потеряв важные очки в борьбе за зону ЛЧ

В матче 35-го тура чемпионата Италии Болонья на выезде сыграла вничью с Торино (0:0).

«Болонья» идет на 4-й позиции, набрав 64 баллов, однако потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ.

Туринская команда замыкает топ-10 (47 очков) в турнирной таблице Серии A.

Серия А. 35-й тур, 3 мая

Торино – Болонья – 0:0

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