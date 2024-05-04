Италия04 мая 2024, 03:55 | Обновлено 04 мая 2024, 04:13
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Болонья сыграла вничью с Торино, потеряв важные очки в борьбе за зону ЛЧ
Туринская команда замыкает топ-10 в турнирной таблице Серии A
04 мая 2024, 03:55 | Обновлено 04 мая 2024, 04:13
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В матче 35-го тура чемпионата Италии Болонья на выезде сыграла вничью с Торино (0:0).
«Болонья» идет на 4-й позиции, набрав 64 баллов, однако потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ.
Туринская команда замыкает топ-10 (47 очков) в турнирной таблице Серии A.
Серия А. 35-й тур, 3 мая
Торино – Болонья – 0:0
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5
|Рома
|34
|17
|8
|9
|61 - 41
|59
|6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7
|Лацио
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8
|Фиорентина
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12
|Дженоа
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14
|Кальяри
|34
|7
|11
|16
|36 - 59
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|16
|Эллас Верона
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|17
|Эмполи
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32 - 51
|29
|19
|Сассуоло
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
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