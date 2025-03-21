Леоненко назвал украинцев, которые провалили игру с Бельгией
«Сине-желтые» победили Бельгию со счетом 3:1
20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал украинцев, которые провалили матч с бельгийцами.
«В этой игре не выпадал, а бесследно пропал Судаков. Шапаренко, видимо, первый тайм в тату-салоне сидел, я его вообще не видел. И это самые дорогие игроки УПЛ! Интересно, во сколько президенты клубов их оценят после этого матча.
Зинченко тоже выпал из ансамбля в первой половине встречи. Его уже в Арсенале раскусили, теперь он третья опция на позиции левого защитника «канониров» после Льюиса-Скелли и Калафиори», – сказал Леоненко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук отметил Илью Забарного
Легенда бокса доволен решением сохранить бокс на ОИ-2028
Хоча, я розумію, Суспільне гру не показувало, а Вітя ж не лох, аби за футбол бабки отслюнивать.