Леоненко назвал украинцев, которые провалили игру с Бельгией

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал украинцев, которые провалили матч с бельгийцами.

«В этой игре не выпадал, а бесследно пропал Судаков. Шапаренко, видимо, первый тайм в тату-салоне сидел, я его вообще не видел. И это самые дорогие игроки УПЛ! Интересно, во сколько президенты клубов их оценят после этого матча.

Зинченко тоже выпал из ансамбля в первой половине встречи. Его уже в Арсенале раскусили, теперь он третья опция на позиции левого защитника «канониров» после Льюиса-Скелли и Калафиори», – сказал Леоненко.