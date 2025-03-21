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  4. Леоненко назвал украинцев, которые провалили игру с Бельгией
Лига наций
21 марта 2025, 11:20 |
2749
10

Леоненко назвал украинцев, которые провалили игру с Бельгией

«Сине-желтые» победили Бельгию со счетом 3:1

21 марта 2025, 11:20 |
2749
10
Леоненко назвал украинцев, которые провалили игру с Бельгией
УАФ. Виктор Леоненко

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал украинцев, которые провалили матч с бельгийцами.

«В этой игре не выпадал, а бесследно пропал Судаков. Шапаренко, видимо, первый тайм в тату-салоне сидел, я его вообще не видел. И это самые дорогие игроки УПЛ! Интересно, во сколько президенты клубов их оценят после этого матча.

Зинченко тоже выпал из ансамбля в первой половине встречи. Его уже в Арсенале раскусили, теперь он третья опция на позиции левого защитника «канониров» после Льюиса-Скелли и Калафиори», – сказал Леоненко.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Виктор Леоненко
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 10
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Falko
Леон не бачив Шапаренко, Судакова і Зінченка? Ну, так треба було телік увімкнути )
Хоча, я розумію, Суспільне гру не показувало, а Вітя ж не лох, аби за футбол бабки отслюнивать.
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
TarasTaras94
Ну у цього як завжди всі погані
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+4
C.Пеклов
Він щось гарне може сказати?
Ответить
+3
Муґунот Уух
я так розумію, провалили всі?
Ответить
+2
easterly
Не дарма Лобановський викинув цю гниду
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+1
😸
Зінченко найвища оцінка у збірній, саме в цьому матчі до нього взагалі немає ніяких претензій. Шапаренко був постійно під "наглядом" бельгійців, багато чорнової роботи виконав, Судаков щось намагався, були обрізки та помилки, міг би і краще, сказати що зовсім пагано то ні. А от те що не зміг Яремчук зробив Ванат. Все що трапилося на полі тільки покращили гру нашої збірної, навіть вимушені заміни через травми 
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0
Перець
Тут критика справедлива
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-2
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