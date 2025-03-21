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Германия
21 марта 2025, 14:02 | Обновлено 21 марта 2025, 14:54
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Клопп не может помочь. У команд Red Bull серьезный спад почти во всех лигах

Результаты не радуют «красных быков» ни в Германии, ни в Австрии, ни в Бразилии, ни в США…

21 марта 2025, 14:02 | Обновлено 21 марта 2025, 14:54
640
1
Клопп не может помочь. У команд Red Bull серьезный спад почти во всех лигах
Getty Images/Global Images Ukraine

Австрийская компания Red Bull известна не только как производитель энергетических напитков, но и как ключевой спонсор целой группы футбольных команд по всему миру. К их числу принадлежат «РБ Лейпциг» (Германия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Нью-Йорк Ред Буллз» (США), «Ред Булл Брагантино» (Бразилия), «Лиферинг» (Австрия) и «РБ Омия Ардия» (Япония).

За последние годы футбольные коллективы группы Red Bull приучили своих болельщиков к успехам. В частности, «Ред Булл Зальцбург» десять раз кряду становился чемпионом Австрии, а «РБ Лейпциг», который еще в сезоне-2012/13 болтался на уровне четвертого дивизиона в чемпионате Германии уже в 2017-м дебютировал в Лиге чемпионов.

Во многом успех команд из группы Red Bull связан с серьезными инвестициями, за что тот же «РБ Лейпциг» в Германии всерьез недолюбливают болельщики «традиционных» клубов – тех, где основная часть акций принадлежит фанатам, а не частной юридической компании. Но нельзя забывать и об умелом менеджменте, который был организован практически во всех коллективах, спонсируемых гигантом-производителем энергетических напитков.

С 1 января нынешнего года футбольное направление в Red Bull было усилено еще и таким авторитетным специалистом как Юрген Клопп. Экс-наставник «Ливерпуля» стал глобальным руководителем всех футбольных проектов компании, заявив, что, прежде всего, видит себя «в статусе наставника тренеров и руководства клубов Red Bull».

Но так уж совпало, что за два десятилетия своего существования футбольный проект Red Bull именно сейчас переживает свои самые смутные времена. Серьезный спад у команд, владельцем которых является австрийская компания, наблюдается повсеместно: в Германии, Бразилии и даже в Австрии, где еще несколько лет назад гегемония «Ред Булл Зальцбург» казалась абсолютно незыблемой.

Getty Images/Global Images Ukraine

Прямо сейчас «РБ Лейпциг», который принимал участие в шести последних розыгрышах Лиги чемпионов, включая текущий, идет на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, то есть вне зоны, позволяющей сыграть в самом престижном клубном турнире в сезоне-2025/26. И пускай отрыв «красных быков» от «Айнтрахта» и «Майнца», которые делят между собой 3-4 места, составляет всего три пункта, игровая форма команды, поддерживаемой Red Bull, не вызывает особого оптимизма. В последних десяти поединках чемпионата «РБ Лейпциг» добыл лишь две победы при шести ничьих и двух поражениях… Да и в самой Лиге чемпионов в текущем сезоне «красные быки» выступили скверно, заняв лишь 32-ю позицию в турнирной таблице на общем этапе с 3 очками в активе (обыграли лиссабонский «Спортинг», но проиграли остальные семь матчей: «Атлетико», «Ювентусу», «Ливерпулю», «Селтику», «Интеру», «Астон Вилле» и «Штурму») и не сумев пробиться в плей-офф.

Австрийские коллеги «РБ Лейпциг» из Зальцбурга также провалили текущий розыгрыш Лиги чемпионов. Они финишировали еще ниже – на 34-й строчке, и также с тремя очками в активе (одна победа и аж семь поражений). Но хуже всего для австрийских «красных быков» даже не это, а то, что команда пока выглядит абсолютно неконкурентной в борьбе за чемпионство в своем национальном чемпионате. Там «Ред Булл Зальцбург» завершил регулярную часть лиги лишь на третьей позиции, пропустив вперед «Штурм» и «Аустрию», которым проигрывает аж 8 очков. И это при том, что десять лет кряду до минувшего сезона, когда «красных быков» с трона чудом сбросил «Штурм», «Ред Булл Зальцбург» становился чемпионом, являясь безоговорочным гегемоном в Австрии.

Не лучшим образом обстоят дела и у «бразильского детища» австрийской компании – «Ред Булл Брагантино». После пережитого пика (как это выглядит уже с высоты сегодняшнего дня) в 2021-м, когда эта команда вышла в финал Южноамериканского кубка (второй по значимости клубный турнир Южной Америки), где уступила «Атлетико Паранаэнсе» (0:1), дела «Ред Булл Брагантино» пошли на спад. В частности, в минувшем сезоне команда неожиданно для многих оказалась в числе борцов за выживание в бразильской Серии А, сумев сохранить прописку в элите лишь в финальном туре, обойдя провалившийся «Атлетико Паранаэнсе».

Надеждам болельщиков команды на то, что в сезоне-2025 ситуация для «Ред Булл Брагантино» кардинально изменится к лучшему, похоже, также не суждено оправдаться. Еще до старта Серии А-2025, команда 47-летнего Фернандо Сеабры провела вторую худшую в истории кампанию среди команд, прошедших в финальную стадию Лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), где в итоге заслуженно проиграла «Сантосу» в первом же раунде плей-офф (0:2).

Списать это фиаско на стечение обстоятельств или невезение вряд ли возможно, учитывая, насколько слабо «Ред Булл Брагантино» показал себя в предварительных стадиях Кубка Бразилии против откровенно малоизвестных за пределами страны команд. В частности, в первом круге турнира «Ред Булл Брагантино» лишь в серии пенальти прошел «Соузу» (1:1, 6:5), а во втором – также только при помощи послематчевых 11-метровых сподобился обыграть не менее малоизвестный «Сан-Жозе» (1:1, 5:3). А это коллективы, представляющие четвертый и самый низший из профессиональных лиг Бразилии дивизионы…

Не могут похвастаться существенными успехами и футболисты «Нью-Йорк Ред Буллз». Они в стартовых четырех матчах MLS-2025 сумели выиграть только однажды, набрав 5 очков и занимая на текущий момент 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, за пределами топ-9, дающей право сыграть в финальной серии соревнования.

Лишь самый молодой клуб из орбиты футбольных проектов Red Bull– японский «РБ Омия Ардия» пока выглядит весьма перспективно. В стартовых пяти турах своего чемпионата этот коллектив одержал четыре победы при одном поражении, благодаря чему занимает второе место в турнирной таблице. Правда, речь идет лишь о Второй дивизионе Джей-лиги, то есть второй по рангу тамошней лиге, из-за чего о серьезности успехов «РБ Омия Ардия» пока в группе Red Bull даже никто и не заикается.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп перед матчем РБ Омия Ардия

Как видим, Юргену Клоппу досталось весьма неспокойное «наследство», и с ходу помочь новому для себя проекту немец не в состоянии. По состоянию на текущий момент дела у всех ключевых футбольных проектов группы Red Bull идут далеко не самым лучшим образом. Боссы привыкли видеть лучшие результаты в Германии, Австрии и Бразилии, а проекты в США и Японии пока рассматривают лишь как имиджевые, а от того и не настолько важные, чтобы отдавать им приоритет над европейскими и южноамериканской командами.

Поэтому работы у легендарного экс-наставника «Ливерпуля» в ближайшее время будет вдосталь. Конечно, если он не решится все-таки вернуться к активной тренерской деятельности, а то слухов в этом направлении в самых различных изданиях хватает…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Серж
Как я понимаю, то бюджет им всем прилично обрезали. 
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