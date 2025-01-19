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Испания
19 января 2025, 22:23 | Обновлено 19 января 2025, 22:43
127
0

Источник: Реал може возглавить Юрген Клопп, бывший наставник Ливерпуля

Среди кандидатов: Унаи Эмери, Андони Ираола, Жозе Моуриньо, Хаби Алонсо

19 января 2025, 22:23 | Обновлено 19 января 2025, 22:43
127
0
Источник: Реал може возглавить Юрген Клопп, бывший наставник Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» может получить нового главного тренера, ведь Карло Анчелотти оказаться под угрозой увольнения.

По данным El Gol Digital, руководство королевского клуба рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа как потенциального преемника Анчелотти.

Немецкий специалист с 1 января занимает должность генерального футбольного директора спортивной империи Red Bull после завершения тренерской каденции в «Ливерпуле». Среди болельщиков «Реала» активно обсуждается идея возвращения Клоппа на тренерский мостик. Его стиль и опыт в топ-клубах могут стать решающим фактором в изменении игрового вектора мадридцев.

Сомнения в работе Анчелотти обострились после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании (2:5). Критики обращают внимание на противоречивые кадровые решения и стартовый состав, не соответствующий ожидаемому уровню. Хотя руководство не комментировало возможность увольнения Анчелотти, галактикос уже имеет список возможных преемников. Кроме Клоппа среди кандидатов фигурируют Унаи Эмери, Андони Ираола, а также хорошо знакомые мадридской публике Жозе Моуриньо и Хаби Алонсо.

Интересно, что «Реал» уже неоднократно пытался пригласить Клоппа в прошлом. В частности, мадридцы рассматривали его кандидатуру, прежде чем он возглавил «Ливерпуль», но тогда немец решил принять клуб АПЛ.

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Николай Степанов Источник: El Gol Digital
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