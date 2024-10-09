Известны все обязанности Клоппа на новой работе и реакция немца на вызов

Глобальная компания по производству энергетических напитков Red Bull уведомила о том, что немец Юрген Клопп с 1 января 2025 года приступит к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления.

«В своей стратегической роли Юрген Клопп не будет участвовать в повседневной деятельности клубов, а вместо этого сосредоточится на поддержке спортивных директоров в продвижении философии Red Bull. Он также будет использовать свою обширную сеть контактов, чтобы помочь привлекать выдающиеся таланты и способствовать обучению и развитию тренеров», – сказано в релизе компании в отношении названия Клоппа.

«Я хочу развивать, усиливать и поддерживать невероятные футбольные таланты, которыми мы располагаем. Есть много способов сделать это, используя элитные знания и опыт, которыми обладает Red Bull. Вместе мы сможем открыть для себя все возможное. Я вижу свою роль, прежде всего, в статусе наставника тренеров и руководства клубов Red Bull. Однако, в конечном счете, я являюсь частью уникальной, инновационной организации с видением будущего. Я скажу, что меня это очень волнует», – заявил Юрген Клопп, оценивая свой новый вызов.

Напомним, летом этого года Клопп покинул тренерский пост в «Ливерпуле», где он работал 9 лет, сославшись на усталость и желание восстановить силы.