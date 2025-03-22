Другие новости22 марта 2025, 01:40 |
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ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом
Кристина Крыжановская зажгла в Instagram
22 марта 2025, 01:40 |
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Бывшая девушка киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, Кристина Крыжановская, напомнила о себе яркой публикацией.
Девушка не только не унывает, но и провоцирует поклонников, среди которых множество профессиональных футболистов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Откровенное кружево подчеркивает её формы, а дерзкий блеск в глазах говорит сам за себя:
«Кидаю провокацию», – подписала сторис красавица.
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