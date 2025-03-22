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22 марта 2025, 01:40 |
233
0

ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом

Кристина Крыжановская зажгла в Instagram

22 марта 2025, 01:40 |
233
0
ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом
Instagram. Кристина Крыжановская

Бывшая девушка киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, Кристина Крыжановская, напомнила о себе яркой публикацией.

Девушка не только не унывает, но и провоцирует поклонников, среди которых множество профессиональных футболистов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Откровенное кружево подчеркивает её формы, а дерзкий блеск в глазах говорит сам за себя:

«Кидаю провокацию», – подписала сторис красавица.

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фото Динамо Киев девушки lifestyle Кристина Крыжановская Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эдуардо Герреро
Максим Лапченко Источник: Instagram
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