ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом

Бывшая девушка киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, Кристина Крыжановская, напомнила о себе яркой публикацией.

Девушка не только не унывает, но и провоцирует поклонников, среди которых множество профессиональных футболистов.

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Откровенное кружево подчеркивает её формы, а дерзкий блеск в глазах говорит сам за себя:

«Кидаю провокацию», – подписала сторис красавица.