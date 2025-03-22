ВИДЕО. Милота дня. Как Винисиус очаровал особенных детей
Винисиус Жуниор привлёк внимание детей с особенностями
Невероятная реакция детей на первую встречу с Винисиусом перед матчем Бразилия - Колумбия.
Перед матчем отбора на ЧМ-2026 бразильские игроки вышли на поле с особыми талисманами – детьми в инвалидных колясках.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Несмотря на звезд в команде, больше всего на детей произвел впечатление Винисиус Жуниор.
Два ребенка были так очарованы им, что едва не повернули шеи, пытаясь его лучше разглядеть.
Этих детей на поле провожали Родриго и Рафинья.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Бельгии высказался о матче против сине-желтых (1:3)
Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа