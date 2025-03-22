ВИДЕО. Милота дня. Как Винисиус очаровал особенных детей

Невероятная реакция детей на первую встречу с Винисиусом перед матчем Бразилия - Колумбия.

Перед матчем отбора на ЧМ-2026 бразильские игроки вышли на поле с особыми талисманами – детьми в инвалидных колясках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на звезд в команде, больше всего на детей произвел впечатление Винисиус Жуниор.

Два ребенка были так очарованы им, что едва не повернули шеи, пытаясь его лучше разглядеть.

Этих детей на поле провожали Родриго и Рафинья.