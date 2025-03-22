Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Милота дня. Как Винисиус очаровал особенных детей
Другие новости
22 марта 2025, 00:16 |
61
1

ВИДЕО. Милота дня. Как Винисиус очаровал особенных детей

Винисиус Жуниор привлёк внимание детей с особенностями

22 марта 2025, 00:16 |
61
1
ВИДЕО. Милота дня. Как Винисиус очаровал особенных детей
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Невероятная реакция детей на первую встречу с Винисиусом перед матчем Бразилия - Колумбия.

Перед матчем отбора на ЧМ-2026 бразильские игроки вышли на поле с особыми талисманами – детьми в инвалидных колясках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на звезд в команде, больше всего на детей произвел впечатление Винисиус Жуниор.

Два ребенка были так очарованы им, что едва не повернули шеи, пытаясь его лучше разглядеть.

Этих детей на поле провожали Родриго и Рафинья.

По теме:
Бразильская самба на поле. Роналдиньо празднует день рождения
ФОТО. Отпраздновать новый контракт с собакой. Такого ещё не было
ФОТО. В Арсенале играет школьник-вундеркинд. Он очень силен в математике
видео Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу lifestyle
Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Футбол | 21 марта 2025, 02:29 5
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»

Главный тренер сборной Бельгии высказался о матче против сине-желтых (1:3)

ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Футбол | 21 марта 2025, 23:44 5
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»

Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа

«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
Футбол | 21.03.2025, 10:12
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
Футбол | 21.03.2025, 13:55
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
ФИФА дисквалифицировала команду с Клубного ЧМ. Ищут замену
Футбол | 21.03.2025, 18:43
ФИФА дисквалифицировала команду с Клубного ЧМ. Ищут замену
ФИФА дисквалифицировала команду с Клубного ЧМ. Ищут замену
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
хуїсіус
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 260
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 19:47 3
Футбол
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 2
Футбол
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем