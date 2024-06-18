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  4. Клуб Фабрегаса нацелился на экс-форварда сборной Италии
Италия
18 июня 2024, 15:42 |
284
0

Клуб Фабрегаса нацелился на экс-форварда сборной Италии

Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Комо»

18 июня 2024, 15:42 |
284
0
Клуб Фабрегаса нацелился на экс-форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

Новичок Серии А «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, усиленно работает над усилением своего состава под выступление в элитном дивизионе. По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, приоритетной кандидатурой в атаку для «Комо» является Андреа Белотти.

Права на форварда принадлежат «Роме», вторую половину сезона он провел в аренде в «Фиорентине». Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе «Комо» к Алексису Санчесу.

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Андреа Белотти Комо Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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