Клуб Фабрегаса нацелился на экс-форварда сборной Италии
Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Комо»
Новичок Серии А «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, усиленно работает над усилением своего состава под выступление в элитном дивизионе. По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, приоритетной кандидатурой в атаку для «Комо» является Андреа Белотти.
Права на форварда принадлежат «Роме», вторую половину сезона он провел в аренде в «Фиорентине». Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.
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