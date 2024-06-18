Клуб Фабрегаса нацелился на экс-форварда сборной Италии

Новичок Серии А «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, усиленно работает над усилением своего состава под выступление в элитном дивизионе. По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, приоритетной кандидатурой в атаку для «Комо» является Андреа Белотти.

Права на форварда принадлежат «Роме», вторую половину сезона он провел в аренде в «Фиорентине». Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе «Комо» к Алексису Санчесу.