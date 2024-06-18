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  4. Катерина Байндл – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
18 июня 2024, 15:32 |
58
0

Катерина Байндл – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Илкли

18 июня 2024, 15:32 |
58
0
Катерина Байндл – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

18 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№174 WTA) начнет выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

В первом раунде украинка сразится с Джессикой Понше из Франции (№143 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Амарни Бенкс (№268 WTA) или Маи Хонтамой (№111 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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