Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вошла в историю. Подрез стала 14-й украинкой с финалом на уровне Тура
18 апреля 2026, 19:05 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:43
Вошла в историю. Подрез стала 14-й украинкой с финалом на уровне Тура

Вероника – первая украинка, которая дошла до финала на дебютном турнире WTA

19-летняя Вероника Подрез стала 14-й украинской теннисисткой с финалом на уровне Тура.

18 апреля Подрез должна была сыграть в полуфинале WTA 250 в Руане против Сораны Кырсти, но румынка отказалась от борьбы из-за травмы левой ноги.

Вероника проводит первые соревнования на уровне Тура. Подрез, которая стартовала в Руане с квалификации, стала первой представительницей Украины, которой удалось дойти до финального матча на дебютном турнире WTA 250 (или выше).

Помимо Вероники, из украинок свой первый финал в 2026 году оформила Юлия Стародубцева, которая в начале апреля добралась до финала пятсиотника в Чарльстоне.

В поединке за трофей Руана Подрез встретится с еще одной украинской теннисисткой – Мартой Костюк. Для Марты это будет пятый финал на уровне Тура и шанс побороться за второй титул в карьере.

Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура:

  1. Элина Свитолина – 24 (19 трофеев)
  2. Даяна Ястремская – 7 (3 трофея)
  3. Леся Цуренко – 6 (4 трофея)
  4. Наталья Медведева – 5 (4 трофея)
  5. Алена Бондаренко – 5 (2 трофея)
  6. Марта Костюк – 5 (1 трофей)
  7. Катерина Бондаренко – 2 (2 трофея)
  8. Катерина Байндл – 2 (0 трофеев)
  9. Ангелина Калинина – 2 (0 трофеев)
  10. Мария Корытцева – 2 (0 трофеев)
  11. Юлия Вакуленко – 1 (0 трофеев)
  12. Татьяна Перебийнис – 1 (0 трофеев)
  13. Юлия Стародубцева – 1 (0 трофеев)
  14. Вероника Подрез – 1
