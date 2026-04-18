Вошла в историю. Подрез стала 14-й украинкой с финалом на уровне Тура

19-летняя Вероника Подрез стала 14-й украинской теннисисткой с финалом на уровне Тура.

18 апреля Подрез должна была сыграть в полуфинале WTA 250 в Руане против Сораны Кырсти, но румынка отказалась от борьбы из-за травмы левой ноги.

Вероника проводит первые соревнования на уровне Тура. Подрез, которая стартовала в Руане с квалификации, стала первой представительницей Украины, которой удалось дойти до финального матча на дебютном турнире WTA 250 (или выше).

Помимо Вероники, из украинок свой первый финал в 2026 году оформила Юлия Стародубцева, которая в начале апреля добралась до финала пятсиотника в Чарльстоне.

В поединке за трофей Руана Подрез встретится с еще одной украинской теннисисткой – Мартой Костюк. Для Марты это будет пятый финал на уровне Тура и шанс побороться за второй титул в карьере.

Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура: