Вошла в историю. Подрез стала 14-й украинкой с финалом на уровне Тура
Вероника – первая украинка, которая дошла до финала на дебютном турнире WTA
19-летняя Вероника Подрез стала 14-й украинской теннисисткой с финалом на уровне Тура.
18 апреля Подрез должна была сыграть в полуфинале WTA 250 в Руане против Сораны Кырсти, но румынка отказалась от борьбы из-за травмы левой ноги.
Вероника проводит первые соревнования на уровне Тура. Подрез, которая стартовала в Руане с квалификации, стала первой представительницей Украины, которой удалось дойти до финального матча на дебютном турнире WTA 250 (или выше).
Помимо Вероники, из украинок свой первый финал в 2026 году оформила Юлия Стародубцева, которая в начале апреля добралась до финала пятсиотника в Чарльстоне.
В поединке за трофей Руана Подрез встретится с еще одной украинской теннисисткой – Мартой Костюк. Для Марты это будет пятый финал на уровне Тура и шанс побороться за второй титул в карьере.
Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура:
- Элина Свитолина – 24 (19 трофеев)
- Даяна Ястремская – 7 (3 трофея)
- Леся Цуренко – 6 (4 трофея)
- Наталья Медведева – 5 (4 трофея)
- Алена Бондаренко – 5 (2 трофея)
- Марта Костюк – 5 (1 трофей)
- Катерина Бондаренко – 2 (2 трофея)
- Катерина Байндл – 2 (0 трофеев)
- Ангелина Калинина – 2 (0 трофеев)
- Мария Корытцева – 2 (0 трофеев)
- Юлия Вакуленко – 1 (0 трофеев)
- Татьяна Перебийнис – 1 (0 трофеев)
- Юлия Стародубцева – 1 (0 трофеев)
- Вероника Подрез – 1
