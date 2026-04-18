18 апреля 2026, 18:43 | Обновлено 18 апреля 2026, 18:51
Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки

Трофей турнира WTA 250 в Руане разыграют Марта Костюк и Вероника Подрез

18 апреля 2026, 18:43 | Обновлено 18 апреля 2026, 18:51
Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки
Instagram. Марта Костюк и Вероника Подрез в 2019 году

19 апреля на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция) состоится финальный матч, в котором сыграют две украинские теннисистки: 23-летняя Марта Костюк (WTA 28) и 19-летняя Вероника Подрез (WTA 209).

Впервые в истории тенниса в решающем поединке соревований на уровне Тура сыграют две украинки.

Для Костюк это будет пятый финал в карьере. На счету Марты только один трофей – на кортах Остина (WTA 250) в 2023 году.

Также Костюк играла в финалах соревнований WTA 500 в Сан-Диего 2024 (поражение Кэти Бултер), WTA 500 в Штутгарте-2024 (поражение Елене Рыбакиной) и WTA 500 в Брисбене-2026 (пораженте Арины Соболенко).

Подрез впервые выступает на турнире категории WTA 250 или выше. Вероника стала первой украинской тенниситкой, которой на дебютных соревнованиях на уровне Тура удалось добраться до финала.

Ранее Костюк и Подрез ни разу не играли друг с другом. Их решающая встреча в Руане состоится 19 апреля.

Путь Костюк к финалу WTA 250 в Руане:

  • R1: Марта Костюк [1] – Диан Парри – 6:1, 6:4
  • R2: Марта Костюк [1] – Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1
  • R3: Марта Костюк [1] – Энн Ли [5] – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3
  • 1/2 финала: Марта Костюк [1] – Татьяна Мария – 6:3, 6:0

Путь Подрез к финалу WTА 250 в Руане:

  • Q1: Вероника Подрез [8] – Момоко Кобори – 6:0, 6:3
  • Q2: Вероника Подрез [8] – Доминика Салкова [2] – 6:0, 6:4
  • R1: Вероника Подрез [Q] – Слоан Стивенс [WC] – 6:2, 6:1
  • R2: Вероника Подрез [Q] – Элизабетта Коччаретто [7] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4
  • R3: Вероника Подрез [Q] – Кэти Бултер – 6:4, 6:1
  • 1/2 финала: Вероника Подрез [Q] – Сорана Кырстя [2] – WO., Подрез

Вошла в историю. Подрез стала 14-й украинкой с финалом на уровне Тура
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Футбол | 18 апреля 2026, 08:10 25
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва

Тренер не приехал на конгресс УАФ

Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18 апреля 2026, 00:59 14
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте

Элина в четвертьфинале разобралась с Носковой и далее встретится с Муховой

Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2026, 18:05
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.04.2026, 11:00
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 00:35
Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Класна фотка)
Ответить
+12
За фотку Даніілу 100 в карму )
Ответить
+9
Чекаємо на взаємне фото після фіналу , не дивлячись на результат )
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Підросли трохи дівчатка. Цікаво, де саме і коли зроблена фотка, чи пам'ятають вони про неї?
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Буду вболівати за обох - тобто, за якісну гру від обох у різних ігрових епізодах, щоб публіка і ми насолоджувались їх грою.
Ответить
+2
Враховуючи кількість мартофобів в коментах, неважко зрозуміти на чиєму боці буде підтримка тут та й на трибунах теж, бо і для французів Вероніка не зовсім чужа. Побачимо побачимо, цікаво, цікаво..
Ответить
+2
Особисто я буду вболівати за Вероніку) 
Ответить
+2
Всіма кінцівками за Ніку.
Ответить
+2
Хоч я не переношу Костюк ,але буду вболівати за неї в фіналі ,але тільки цього разу ,бо їй ця перемога важливіша .А так в наступному за Вероніку .😂
Ответить
-2
Популярные новости
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
