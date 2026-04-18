Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки

19 апреля на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция) состоится финальный матч, в котором сыграют две украинские теннисистки: 23-летняя Марта Костюк (WTA 28) и 19-летняя Вероника Подрез (WTA 209).

Впервые в истории тенниса в решающем поединке соревований на уровне Тура сыграют две украинки.

Для Костюк это будет пятый финал в карьере. На счету Марты только один трофей – на кортах Остина (WTA 250) в 2023 году.

Также Костюк играла в финалах соревнований WTA 500 в Сан-Диего 2024 (поражение Кэти Бултер), WTA 500 в Штутгарте-2024 (поражение Елене Рыбакиной) и WTA 500 в Брисбене-2026 (пораженте Арины Соболенко).

Подрез впервые выступает на турнире категории WTA 250 или выше. Вероника стала первой украинской тенниситкой, которой на дебютных соревнованиях на уровне Тура удалось добраться до финала.

Ранее Костюк и Подрез ни разу не играли друг с другом. Их решающая встреча в Руане состоится 19 апреля.

Путь Костюк к финалу WTA 250 в Руане:

R1: Марта Костюк [1] – Диан Парри – 6:1, 6:4

R2: Марта Костюк [1] – Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1

R3: Марта Костюк [1] – Энн Ли [5] – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3

1/2 финала: Марта Костюк [1] – Татьяна Мария – 6:3, 6:0

Путь Подрез к финалу WTА 250 в Руане:

Q1: Вероника Подрез [8] – Момоко Кобори – 6:0, 6:3

Q2: Вероника Подрез [8] – Доминика Салкова [2] – 6:0, 6:4

R1: Вероника Подрез [Q] – Слоан Стивенс [WC] – 6:2, 6:1

R2: Вероника Подрез [Q] – Элизабетта Коччаретто [7] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4

R3: Вероника Подрез [Q] – Кэти Бултер – 6:4, 6:1

1/2 финала: Вероника Подрез [Q] – Сорана Кырстя [2] – WO., Подрез