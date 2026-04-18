  Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18 апреля 2026, 17:49 | Обновлено 18 апреля 2026, 17:52
2297
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане

Сорана Кырстя отказалась от полуфинального поединка против Вероники

18 апреля 2026, 17:49 | Обновлено 18 апреля 2026, 17:52
2297
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
WTA. Вероника Подрез

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).

18 апреля украинка должна была встретиться со второй сеяной Сораной Кырстей (Румыния, WTA 26), однако румынка отказалась от поединка.

Причина снятия Сораны – травма левой ноги. Вероника без борьбы прошла в решающий поединок соревнований во Франции.

В Руане трофей разграют трофей две представительницы Украины – Подрез поборется с первой сеяной Мартой Костюк (WTA 28), которая в полуфинале разгромила Татьяну Марию.

Даниил Агарков
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане

Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала соревнований во Франции

Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане

Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер

Вероника Подрез – Сорана Кырстя. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Вероника Подрез – Сорана Кырстя. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Фаворит звичайно Марта, але я би не скидав з рахунків Ніку, думаю 1 сет може взяти, але головне, що український фінал, другий на рівні WTA в 2026 році!!!
фартонуло
Яка молодчина! Успіхів!
Харош,сьогодні хоть Єліна програла ,але компенсація є!!!
Нарешті дочекаліся нашого фіналу на рівні ВТА -250!Всім хто тут терпляче чекав й сподівався на цю історічну подію(здається,що таке уперше),мої щирі вітання!
Здається, що якби Сорана відчувала впевненість в тому, що виграє на одній нозі (за різницею в класі от як у Марти з Татьяною), вона б вийшла. Тобто не відчувала впевненості.
Вероніка уже в 150 рейтингу. Який злет!
Цікаво чому Мадрицький турнір не дасть вайлдкарт Подрез ?Зазвичай він дає молодим теннісисткам вайлдкарт .
Ніка в гонці вже 94/95, 5-та з українок.
Веронікі зарахують  перемогу над коисті?
