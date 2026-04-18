Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Сорана Кырстя отказалась от полуфинального поединка против Вероники
19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).
18 апреля украинка должна была встретиться со второй сеяной Сораной Кырстей (Румыния, WTA 26), однако румынка отказалась от поединка.
Причина снятия Сораны – травма левой ноги. Вероника без борьбы прошла в решающий поединок соревнований во Франции.
В Руане трофей разграют трофей две представительницы Украины – Подрез поборется с первой сеяной Мартой Костюк (WTA 28), которая в полуфинале разгромила Татьяну Марию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала соревнований во Франции
Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер