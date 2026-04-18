Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).

18 апреля украинка должна была встретиться со второй сеяной Сораной Кырстей (Румыния, WTA 26), однако румынка отказалась от поединка.

Причина снятия Сораны – травма левой ноги. Вероника без борьбы прошла в решающий поединок соревнований во Франции.

В Руане трофей разграют трофей две представительницы Украины – Подрез поборется с первой сеяной Мартой Костюк (WTA 28), которая в полуфинале разгромила Татьяну Марию.