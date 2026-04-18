  4. Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
18 апреля 2026, 17:38 | Обновлено 18 апреля 2026, 17:50
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез

Марта уверенно разобралась с Татьяной Марией в полуфинале соревнований во Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В полуфинале украинка в двух сетах разгромила представительницу Германии Татьяну Марию (WTA 63).

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:0

Марта провела третье очное противостояние против Татьяны и одержала третью победу.

В решающем поединке Костюк может встретиться с Вероникой Подрез, если 19-летняя украинка в своем полуфинальном поединке одолеет вторую сеяную Сорану Кырстю.

Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Марта Костюк – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вероника Подрез – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)
Даниил Агарков
Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте

Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане

Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Комментарии 17
Подрез вже в фіналі!
Не зважаючи на трохи нервовий початок, передбачувано (на перемогу Костюк був коф 1.07) це був більш
виставковий матч, бо навіть в найгіршому стані Марта суперницю рівня
Тані-Маші була зобов"язана проходити. Очікуємо на український фінал
Давно я не бачив нашого фіналу на ВТА 250!І коли таке було!?
Той випадок, коли дивишся спокійно, бо різниця в класі відчутна настільки, що можна грати на автоматі.
Але! Я б подивився на них на траві, бо німкеня травниця, а Марта навпаки.
о, а Кирстя шо, відмовилася?! Подрєз вже у фіналі
Що за заголовки? Он уже Еліна не збирається за титулом. Не пишіть дурниць, ніхто нікого не чекає. 
Клод каже, що "дві українки між собою у фіналі ще жодного разу не зустрічалися"
Марту з перемогою. Щось тяжко починала, але розбігалась таки. Завдання мінімум по підстрахуванню очок за Мадрид виконано. Було б круто виграти звичайно, бо сидить Марта з одним титулом, у Даяни мабуть три чи більше. 
"У вирішальному поєдинку Костюк може зустрітися з Веронікою Подрез, ЯКЩО 19-річна українка у своєму півфінальному поєдинку ЗДОЛАЄ другу сіяну Сорану Кирстю."
Не зрозумів, із якого приводу колективний ґвалт )
Заватська ,Світоліна програли ,а Костюк з Подрез в фіналі ,так що чекаємо перемоги Белінської.
Статистика вінерсів 43-14!Які тут коменти!
Молодець,сьогодні не було сумнівів,хто перша ракетка турніра!
Ну тут все зрозуміло було до початку поєдинку, розминка перед фіналом проти...НІКА?????? А що сталося?????
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
