Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Марта уверенно разобралась с Татьяной Марией в полуфинале соревнований во Франции
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.
В полуфинале украинка в двух сетах разгромила представительницу Германии Татьяну Марию (WTA 63).
WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) [1] – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:0
Марта провела третье очное противостояние против Татьяны и одержала третью победу.
В решающем поединке Костюк может встретиться с Вероникой Подрез, если 19-летняя украинка в своем полуфинальном поединке одолеет вторую сеяную Сорану Кырстю.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елена вырвала победу у Лейлы Фернандес в четвертьфинале пятисотника
Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала соревнований во Франции
виставковий матч, бо навіть в найгіршому стані Марта суперницю рівня
Тані-Маші була зобов"язана проходити. Очікуємо на український фінал
Але! Я б подивився на них на траві, бо німкеня травниця, а Марта навпаки.
Не зрозумів, із якого приводу колективний ґвалт )