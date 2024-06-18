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  4. Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 15:04 |
6206
2

Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина

Бывший нападающий сборной Украины уверен в победе сине-желтых

18 июня 2024, 15:04 |
6206
2
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Артем Милевский

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский дал смелый прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Словакии и Украины.

– Чего нам ждать от матча со Словакией, которая неожиданно победила Бельгию (1:0)?

– Поражение бельгийцев показывает, что у нас равная группа. Бельгийцы не показали ничего сверхъестественного, а словаки сыграли очень строго, с огромным желанием и самоотдачей. После второй игры в нашей группе все может кардинально измениться, если мы обыграем Словакию, а Бельгия – румын. И все будет решаться в последнем туре. Каждый игрок сборной Украины понимает, чего от них ожидали и права на ошибку уже нет. Уверен, наша команда сделает правильные выводы и победит словаков. Время для подготовки есть. Мы еще можем все изменить к лучшему. Я буду болеть и переживать за нашу сборную.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Артем Милевский
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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LexХХХ
Я не вірю, що словаків ми переможемо. Вони грають в атлетичний футбол приміняючи пресинг. Наші футбольори без пресингу нічого не могли вдіяти проти румун, а тут взагалі буде треш.
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Phantom
Так а прогноз де?
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