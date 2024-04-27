Днепр-1 – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

УПЛ 2023/24. 26-й тур. 27 апреля

Днепр-1 – Динамо Киев – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Видеотрансляция матча Днепр-1 – Динамо