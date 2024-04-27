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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 13:10 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:23
471
0

Днепр-1 – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ

27 апреля 2024, 13:10 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:23
471
0
Днепр-1 – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Днепр-1

27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

УПЛ 2023/24. 26-й тур. 27 апреля

Днепр-1 – Динамо Киев – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Видеотрансляция матча Днепр-1 – Динамо

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Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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