ЖОРЖИНЬО – о продлении контракта с Арсеналом: «Я всегда буду рядом»

Итальянский центральный полузащитник Жоржиньо прокомментировал продление контракта с лондонским «Арсеналом».

«Я очень рад остаться, потому что это большая честь — быть частью этой семьи. Моя семья счастлива, мы очень хорошо устроились, и всё ещё впереди!

Честно говоря, обсуждать было нечего, потому что я чувствую себя здесь очень хорошо. Просто знать, что они ценят меня и хотят, чтобы я остался подольше, — это очень важно для меня. Я чувствую, что мне есть чем заняться, поэтому я и остаюсь.

Это очень много значит. И это ещё одна причина подписать контракт, потому что я чувствую, что могу и хочу дать им больше, потому что они дарили мне много ласки и поддержки. Всё, чего я хочу, — это отплатить им тем же. Я просто стараюсь помочь, чем могу, в любой ситуации. Я чувствую, что все здесь могут рассчитывать на меня. Я всегда буду рядом», — приводит слова Жоржиньо пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний Жоржиньо провёл 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Также на счету полузащитника девять игр и один гол в Лиге чемпионов. В Кубке Англии Жоржиньо провёл один матч, а в Кубке английской лиги — два.