ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт со звездным хавбеком

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с 32-летним центральным полузащитником сборной Италии Жоржиньо. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, предыдущее истекало 30 июня текущего года.

Продление контракта с Жоржиньо долгое время было под вопросом. Хавбек рассматривал возвращение в Серию А в статусе свободного агента, интерес к нему проявлял «Ювентус».

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.

💬 “It’s a privilege to be a part of this family!”



Jorginho discusses how easy a decision it was to put pen-to-paper on a new deal 👇