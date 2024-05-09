ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт со звездным хавбеком
Жоржиньо останется в Лондоне еще на год
Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с 32-летним центральным полузащитником сборной Италии Жоржиньо. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, предыдущее истекало 30 июня текущего года.
Продление контракта с Жоржиньо долгое время было под вопросом. Хавбек рассматривал возвращение в Серию А в статусе свободного агента, интерес к нему проявлял «Ювентус».
Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.
💬 “It’s a privilege to be a part of this family!”— Arsenal (@Arsenal) May 9, 2024
Jorginho discusses how easy a decision it was to put pen-to-paper on a new deal 👇
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