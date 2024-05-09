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Англия
09 мая 2024, 16:31 | Обновлено 09 мая 2024, 16:53
643
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт со звездным хавбеком

Жоржиньо останется в Лондоне еще на год

09 мая 2024, 16:31 | Обновлено 09 мая 2024, 16:53
643
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт со звездным хавбеком
ФК Арсенал. Жоржиньо

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с 32-летним центральным полузащитником сборной Италии Жоржиньо. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, предыдущее истекало 30 июня текущего года.

Продление контракта с Жоржиньо долгое время было под вопросом. Хавбек рассматривал возвращение в Серию А в статусе свободного агента, интерес к нему проявлял «Ювентус».

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.

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Арсенал Лондон Жоржиньо продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Арсенал Лондон
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