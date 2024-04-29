Англия29 апреля 2024, 15:46 |
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Хавбек Арсенала может вернуться в Серию А
Интерес к Жоржиньо проявляет «Ювентус»
29 апреля 2024, 15:46 |
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Туринский «Ювентус» договорился по поводу контракта с полузащитником «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо. Соглашение 32-летнего хавбека с «Арсеналом» истекает в конце нынешнего сезона, после чего он переберется в Турин.
Возвращение в Италию было приоритетом Жоржиньо, и «Ювентус» был наиболее настойчив в попытках подписать игрока.
Жоржиньо покинул Серию А летом 2018 года, перебравшись из «Наполи» в «Челси». В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 гол и 2 ассиста в 35 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Ранее интерес к Жоржиньо проявляла «Барселона».
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