Хавбек Арсенала может вернуться в Серию А

Туринский «Ювентус» договорился по поводу контракта с полузащитником «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо. Соглашение 32-летнего хавбека с «Арсеналом» истекает в конце нынешнего сезона, после чего он переберется в Турин.

Возвращение в Италию было приоритетом Жоржиньо, и «Ювентус» был наиболее настойчив в попытках подписать игрока.

Жоржиньо покинул Серию А летом 2018 года, перебравшись из «Наполи» в «Челси». В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 гол и 2 ассиста в 35 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

Ранее интерес к Жоржиньо проявляла «Барселона».