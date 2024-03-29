Барселона нацелилась на полузащитника Арсенала
Жоржиньо может продолжить карьеру в Испании
Каталонская «Барселона» проявляет интерес к 32-летнему полузащитнику лондонского «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо. Об этом сообщают испанские СМИ.
Из-за финансовых проблем летний трансферный бюджет «Барселоны» будет существенно ограничен, и каталонский клуб делает ставку на свободных агентов. Контракт Жоржиньо с «Арсеналом» истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне на счету Жоржиньо 1 гол и 1 ассист в 28 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что в 2025 году «Барселона» планирует подписать свободным агентом Йозуа Киммиха.
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