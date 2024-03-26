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Германия
26 марта 2024, 19:56 | Обновлено 26 марта 2024, 20:00
784
1

Барселона планирует бесплатно подписать лидера Баварии

Йозуа Киммих может перебраться в Испанию

26 марта 2024, 19:56 | Обновлено 26 марта 2024, 20:00
784
1
Барселона планирует бесплатно подписать лидера Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine- Йозуа Киммих

«Барселона» планирует подписать хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха на правах свободного агента летом 2025 года.

По информации источника, каталонский клуб уже провел с игроком переговоры о возможном сотрудничестве. Наставник «Барселоны» Хави ранее связывался с игроком, но «Бавария» отказывалась вести разговор о продаже Киммиха.

Контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» истекает летом 2025 года и игрок вряд ли захочет его продлевать. В последнее время Киммих не чувствует себя системообразующим игроком «Баварии» и готов к изменениям в карьере.

В «Барселоне» дали понять Киммиху, что будущим летом его трансфер практически невозможен, если только клуб не получит значительные доходы от продажи игроков.

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Йозуа Киммих Барселона Бавария
Источник Sport.es
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Gargantua
огромная зарплата, которую он в последнее время не отрабатывает
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