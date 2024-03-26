Барселона планирует бесплатно подписать лидера Баварии
Йозуа Киммих может перебраться в Испанию
«Барселона» планирует подписать хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха на правах свободного агента летом 2025 года.
По информации источника, каталонский клуб уже провел с игроком переговоры о возможном сотрудничестве. Наставник «Барселоны» Хави ранее связывался с игроком, но «Бавария» отказывалась вести разговор о продаже Киммиха.
Контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» истекает летом 2025 года и игрок вряд ли захочет его продлевать. В последнее время Киммих не чувствует себя системообразующим игроком «Баварии» и готов к изменениям в карьере.
В «Барселоне» дали понять Киммиху, что будущим летом его трансфер практически невозможен, если только клуб не получит значительные доходы от продажи игроков.
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