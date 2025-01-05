ФОТО. И как без драки? В конце матча Рома – Лацио игроки устроили потасовку
Игра 19-го тура завершилась 2:0 в пользу волков, на 90+5-й красную получил Кастельянос
5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Лацио.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.
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Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Эльдора Шомуродова.
На последних минутах матча игроки устроили потасовку. Матс Хуммельс и Валентин Кастельянос стали зачинщиками разбирательств, позже к ним подключились и остальные футболисты.
Арбитр показал красную только Валентину Кастельяносу, а желтую выписал Эвану Н'Дика.
ФОТО. И как без драки? В конце матча Рома – Лацио игроки устроили потасовку
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