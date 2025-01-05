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Чемпионат Италии
Рома
05.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Лацио
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Италия
05 января 2025, 23:55 | Обновлено 06 января 2025, 00:11
633
0

ФОТО. И как без драки? В конце матча Рома – Лацио игроки устроили потасовку

Игра 19-го тура завершилась 2:0 в пользу волков, на 90+5-й красную получил Кастельянос

05 января 2025, 23:55 | Обновлено 06 января 2025, 00:11
633
0
ФОТО. И как без драки? В конце матча Рома – Лацио игроки устроили потасовку
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Лацио.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.

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Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Эльдора Шомуродова.

На последних минутах матча игроки устроили потасовку. Матс Хуммельс и Валентин Кастельянос стали зачинщиками разбирательств, позже к ним подключились и остальные футболисты.

Арбитр показал красную только Валентину Кастельяносу, а желтую выписал Эвану Н'Дика.

ФОТО. И как без драки? В конце матча Рома – Лацио игроки устроили потасовку

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Валентин Кастельянос фото драка Рома Рим Лацио Рома - Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Матс Хуммельс Эван Н'Дика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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