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Чемпионат Франции
Страсбург
05.01.2025 16:00 – FT 3 : 1
Осер
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Франция
06 января 2025, 00:15 | Обновлено 06 января 2025, 00:22
51
0

Тур Лиги 1. Разгром от Марселя, победа Страсбурга. Соболь вышел на замену

Вечером 5 января состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции

06 января 2025, 00:15 | Обновлено 06 января 2025, 00:22
51
0
Тур Лиги 1. Разгром от Марселя, победа Страсбурга. Соболь вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Вечером 5 января состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции.

Страсбург дома нанес поражение Осеру (3:1). Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь вышел на замену на 81-й минуте.

В вечернем поединке Марсель устроил разгром Гавру (5:1).

Лига 1. 16-й тур, 5 января

Анже – Брест – 2:0

Голы: Леполь, 6, Ибраима, 90+5

Ланс – Тулуза – 0:1

Гол: Абухлаль, 73 (пен)

Страсбург – Осер – 3:1

Голы: Диарра, 45+4, Лемарешаль, 59, Эмега, 87 – Хамед Траоре, 14

Марсель – Гавр – 5:1

Голы: Ронжье, 25, Надир, 39, Мопе, 43, Ваи, 66, Улиссес Гарсия – Андре Айю, 85

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Лемарешаль (Страсбург).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Хабиб Диарра (Страсбург).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Осер).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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