Тур Лиги 1. Разгром от Марселя, победа Страсбурга. Соболь вышел на замену
Вечером 5 января состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции
Вечером 5 января состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции.
Страсбург дома нанес поражение Осеру (3:1). Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь вышел на замену на 81-й минуте.
В вечернем поединке Марсель устроил разгром Гавру (5:1).
Лига 1. 16-й тур, 5 января
Анже – Брест – 2:0
Голы: Леполь, 6, Ибраима, 90+5
Ланс – Тулуза – 0:1
Гол: Абухлаль, 73 (пен)
Страсбург – Осер – 3:1
Голы: Диарра, 45+4, Лемарешаль, 59, Эмега, 87 – Хамед Траоре, 14
Марсель – Гавр – 5:1
Голы: Ронжье, 25, Надир, 39, Мопе, 43, Ваи, 66, Улиссес Гарсия – Андре Айю, 85
События матча
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