«Не является большой проблемой». Аморим – о нереализованном шансе Магуаера

5 января состоялся матч 20-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). После игры главный тренер «Красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал результат, и вспомнил за нереализованный момент центрбека Гарри Магуаера в конце матча:

«У нас есть качественные игроки. Далот очень быстрый, Бруно очень умный, поэтому мы можем их использовать.

Магуаер? Для меня терять шансы или плохо играть с мячом не является большой проблемой. Для меня имеет значение то, что Гарри выложил все на поле. Это самое важное.

Когда-то мы должны начать, чтобы быть последовательными. Не в том, как мы играем, а в том, как мы противостоим конкуренции - так давайте начнем сегодня».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об этом матче.