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  4. «Не является большой проблемой». Аморим – о нереализованном шансе Магуаера
Англия
05 января 2025, 23:49 |
39
0

«Не является большой проблемой». Аморим – о нереализованном шансе Магуаера

Наставник «Красных дьяволов» высказался о матче 20-го тура АПЛ

05 января 2025, 23:49 |
39
0
«Не является большой проблемой». Аморим – о нереализованном шансе Магуаера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

5 января состоялся матч 20-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). После игры главный тренер «Красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал результат, и вспомнил за нереализованный момент центрбека Гарри Магуаера в конце матча:

«У нас есть качественные игроки. Далот очень быстрый, Бруно очень умный, поэтому мы можем их использовать.

Магуаер? Для меня терять шансы или плохо играть с мячом не является большой проблемой. Для меня имеет значение то, что Гарри выложил все на поле. Это самое важное.

Когда-то мы должны начать, чтобы быть последовательными. Не в том, как мы играем, а в том, как мы противостоим конкуренции - так давайте начнем сегодня».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об этом матче.

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Гарри Магуайр Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: BBC
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