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  4. «Это великолепно». Фанаты отреагировали на победу ПСЖ в Суперкубке Франции
Франция
06 января 2025, 00:55 |
51
0

«Это великолепно». Фанаты отреагировали на победу ПСЖ в Суперкубке Франции

ПСЖ обыграли Монако со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Франции

06 января 2025, 00:55 |
51
0
«Это великолепно». Фанаты отреагировали на победу ПСЖ в Суперкубке Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января, в матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» на стадионе в Дохе победил «Монако» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 90+2 минуте забил Усман Дембеле, что принесло парижскому клубу 13-й титул в Суперкубке Франции, установив рекорд. За ним следуют «Лион» с 8 титулами, «Реймс» и «Сент-Этьен» по 5, «Монако» имеет 4 титула, «Нант», «Бордо» и «Марсель» по 3.

После победы «ПСЖ» фанаты клуба радуются очередному титулу, а также очень рады голу Усмана Дембеле.

Abdul: «Этот парень на удивление хорошо начал играть в «ПСЖ» и перестал получать травмы, в отличие от «Барселоны», где он позже предал клуб и болельщиков. Он эгоистичный игрок, который помог разрушить финансы «Барселоны» и даже не оправдал ожиданий».

Samuel Of Arsenal: «Криштиану Роналду всегда прав. «ПСЖ» – единственная большая команда в Лиге 1, остальным пришел конец!».

Sumit Arora: «Какое захватывающее выступление «ПСЖ»! Дембеле доказывает, почему он меняет ход игры для них!».

MO: «Дембеле наконец вернулся».

Psyykss: «Маюлу должен играть чаще, он безумно хорош, никаких передач назад, никаких боковых движений, он играет прямо вперед, он хорош».

Miloud: «Это странно, что парижане гордятся победой в кубке, который можно купить в магазине Action! Большие клубы радуют, когда выигрывают Лигу чемпионов».

KAGABRAH: «Трофей, который организуют каждый год либо в Париже, либо в Катаре (вместо того, чтобы провести его на нейтральном поле, спасибо деньгам и коррупции), и снова вы показали себя с плохой стороны. К счастью, мы все равно играем хуже, чем вы, и даже не воспользовались своими моментами, вы разочаровываете, команда неудачников».

Cece: «Это великолепно, мы победители».

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ПСЖ Монако ПСЖ - Монако Суперкубок Франции по футболу реакция болельщиков Усман Дембеле
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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