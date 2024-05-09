Соболева пробилась в 1/4 финала на турнире ITF в Словакии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжила побеждать на грунтовом турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 2-го раунда основы украинка переиграла Тену Лукас из Хорватии (№234 WTA).

Трнава. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Тена Лукас (Хорватия) – 6:4, 3:6, 7:5

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Моюки Учидзимы из Японии (№110 WTA).

Ранее Катерина Байндл вышла в 1/4 финала на турнире ITF аналогичной категории в Чехии.