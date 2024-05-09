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  4. Соболева пробилась в 1/4 финала на турнире ITF в Словакии
ITF
09 мая 2024, 19:10 | Обновлено 09 мая 2024, 19:14
386
3

Соболева пробилась в 1/4 финала на турнире ITF в Словакии

Анастасия обыграла во втором раунде соперницу из Хорватии

09 мая 2024, 19:10 | Обновлено 09 мая 2024, 19:14
386
3
Соболева пробилась в 1/4 финала на турнире ITF в Словакии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжила побеждать на грунтовом турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 2-го раунда основы украинка переиграла Тену Лукас из Хорватии (№234 WTA).

Трнава. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Тена Лукас (Хорватия) – 6:4, 3:6, 7:5

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Моюки Учидзимы из Японии (№110 WTA).

Ранее Катерина Байндл вышла в 1/4 финала на турнире ITF аналогичной категории в Чехии.

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ITF Трнава Анастасия Соболева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
молодець,так тримати і надалі!
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Олександр Науменко
Настюха б'є особисті рекорди.
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Sashamar
Умница Настенька.
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