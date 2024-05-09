Соболева пробилась в 1/4 финала на турнире ITF в Словакии
Анастасия обыграла во втором раунде соперницу из Хорватии
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжила побеждать на грунтовом турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).
В матче 2-го раунда основы украинка переиграла Тену Лукас из Хорватии (№234 WTA).
Трнава. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Тена Лукас (Хорватия) – 6:4, 3:6, 7:5
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Моюки Учидзимы из Японии (№110 WTA).
Ранее Катерина Байндл вышла в 1/4 финала на турнире ITF аналогичной категории в Чехии.
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