ФОТО. Стадион, принимавший матчи ЧМ-2014, «утонул» из-за ливней в Бразилии

Футбольный стадион в Бразилии, на котором проводились матчи чемпионата мира, оказался полностью затопленным из-за того, что проливные дожди обрушились на страну в последние дни.

Наводнения вызвали огромные разрушения в южной части Бразилии и унесли жизни по меньшей мере 100 человек.

Стадион «Бейра-Рио», расположенный в Порту-Алегри и являющийся домашней ареной клуба «Интернасьональ», погрузился под воду. Арена не будет принимать никаких матчей как минимум до 27 мая.

Стадион, способный вместить 50 тысяч человек, принял пять матчей чемпионата мира по футболу 2014 года, в том числе одну игру 1/8 финала.