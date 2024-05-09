Спортдир Колоса: «Клуб не ищет главного тренера»
Виталий Лисицкий заявил, что Александр Поздеев получил свой шанс
Спортивный директор «Колоса» из Ковалевки Виталий Лисицкий заявил, что на данный момент клуб не ищет замену исполняющему обязанности главного тренера команды Александру Поздееву:
«На сегодняшний день шанс получил Поздеев. Пока клуб не ищет главного тренера. Всё зависит от него. Если он себя проявит и докажет, что может занять место главного тренера – все в его руках», – заявил Лисицкий.
Напомним, сегодня «Колос» под руководством Александра Поздеева проиграл 0:1 «Заре» в перенесенном матче 15-го тура УПЛ.
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