Спортдир Колоса: «Клуб не ищет главного тренера»

Спортивный директор «Колоса» из Ковалевки Виталий Лисицкий заявил, что на данный момент клуб не ищет замену исполняющему обязанности главного тренера команды Александру Поздееву:

«На сегодняшний день шанс получил Поздеев. Пока клуб не ищет главного тренера. Всё зависит от него. Если он себя проявит и докажет, что может занять место главного тренера – все в его руках», – заявил Лисицкий.

Напомним, сегодня «Колос» под руководством Александра Поздеева проиграл 0:1 «Заре» в перенесенном матче 15-го тура УПЛ.