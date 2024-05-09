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  4. ВИДЕО. Роскошный гол Кавани на 92-й минуте принес Боке победу
Аргентина
09 мая 2024, 14:30 |
253
0

ВИДЕО. Роскошный гол Кавани на 92-й минуте принес Боке победу

Легендарный уругваец забил решающий гол в матче Копа Судамерикана

09 мая 2024, 14:30 |
253
0
ВИДЕО. Роскошный гол Кавани на 92-й минуте принес Боке победу
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью «Бока Хуниорс» в матче группового этапа Копа Судамерикана на выезде обыграла парагвайский «Спортиво Триниденсе» со счетом 2:1.

Победный гол в составе «Боки» на 92-й минуте забил знаменитый уругвайский форвард Эдинсон Кавани. Он отправил мяч в ворота соперника роскошным ударом со штрафного в самую девятку.

37-летний Кавани проводит блестящий сезон в составе «Бока Хуниорс». На его счету уже 10 голов в 15 матчах во всех турнирах. Он защищает цвета аргентинского гранда с лета 2023 года.

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Эдинсон Кавани Бока Хуниорс видео Копа Судамерикана
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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