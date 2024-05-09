ВИДЕО. Роскошный гол Кавани на 92-й минуте принес Боке победу
Легендарный уругваец забил решающий гол в матче Копа Судамерикана
Сегодня ночью «Бока Хуниорс» в матче группового этапа Копа Судамерикана на выезде обыграла парагвайский «Спортиво Триниденсе» со счетом 2:1.
Победный гол в составе «Боки» на 92-й минуте забил знаменитый уругвайский форвард Эдинсон Кавани. Он отправил мяч в ворота соперника роскошным ударом со штрафного в самую девятку.
37-летний Кавани проводит блестящий сезон в составе «Бока Хуниорс». На его счету уже 10 голов в 15 матчах во всех турнирах. Он защищает цвета аргентинского гранда с лета 2023 года.
Mira el Golazo que clavo Cavani, puso toda su jerarquía en este tiro librepic.twitter.com/kg34GeNg8f— El tio bostero🇸🇪 (@AhiVinoElTio) May 9, 2024
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