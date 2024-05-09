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  4. Марта Костюк – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 мая 2024, 12:13 |
156
0

Марта Костюк – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме

09 мая 2024, 12:13 |
156
0
Марта Костюк – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Соперницей украинки в матче второго раунда станет экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии (№173 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grand Stand после матча Сарасуа – Коччаретто. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Дарьей Касаткиной (№11 WTA) или Татьяной Марией (№65 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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