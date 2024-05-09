Марта Костюк – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Соперницей украинки в матче второго раунда станет экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии (№173 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grand Stand после матча Сарасуа – Коччаретто. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Дарьей Касаткиной (№11 WTA) или Татьяной Марией (№65 WTA).

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