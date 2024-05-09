Валенсия отпускает Яремчука. Клуб не может оплатить трансфер и зарплату

По информации испанских СМИ, «Валенсия» сообщила агенту Романа Яремчука о том, что не сможет продлить аренду украинца на новый сезон или выкупить у «Брюгге» его контракт.

Бельгийский клуб сейчас платит около 1,3 миллиона евро от зарплаты игрока, а «Валенсия» покрывает оставшиеся 700 тысяч и не может увеличить свою долю, тогда как уже «Брюгге» не готов снова отдавать Яремчука на тех же условиях.

О трансфере за 15-17 миллионов речь даже не идет. Сообщается, что «Валенсия» летом должна продать лидеров на 20-25 миллионов, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Сам Яремчук был готов пойти на уступки по зарплате, но тяжелое финансовое положение испанского клуба поставило крест на любых вариантах.

Контракт форварда сборной Украины с Брюгге истекает в 2026 году.