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  4. Валенсия отпускает Яремчука. Клуб не может оплатить трансфер и зарплату
Испания
09 мая 2024, 19:10 |
1543
0

Валенсия отпускает Яремчука. Клуб не может оплатить трансфер и зарплату

Летучие мыши не в состоянии ни выкупить контракт, ни платить зарплату

09 мая 2024, 19:10 |
1543
0
Валенсия отпускает Яремчука. Клуб не может оплатить трансфер и зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

По информации испанских СМИ, «Валенсия» сообщила агенту Романа Яремчука о том, что не сможет продлить аренду украинца на новый сезон или выкупить у «Брюгге» его контракт.

Бельгийский клуб сейчас платит около 1,3 миллиона евро от зарплаты игрока, а «Валенсия» покрывает оставшиеся 700 тысяч и не может увеличить свою долю, тогда как уже «Брюгге» не готов снова отдавать Яремчука на тех же условиях.

О трансфере за 15-17 миллионов речь даже не идет. Сообщается, что «Валенсия» летом должна продать лидеров на 20-25 миллионов, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Сам Яремчук был готов пойти на уступки по зарплате, но тяжелое финансовое положение испанского клуба поставило крест на любых вариантах.

Контракт форварда сборной Украины с Брюгге истекает в 2026 году.

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Валенсия Брюгге Роман Яремчук трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Relevo
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