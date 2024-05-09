Сегодня, 9 мая, состоялся финальный матч Кубка Бельгии по футболу, в котором сыграли «Юнион Сен-Жилуаз» и «Антверпен».

«Антверпен», выигравший Кубок Бельгии в прошлом году, уступил в матче 0:1. Единственный гол в поединке забил японский защитник «Юниона Сен-Жилуаз» Коки Мачида.

«Юнион Сен-Жилуаз» впервые за 110 лет выиграл Кубок Бельгии по футболу. У команды теперь три победы в финалах национального кубка.

Кубок Бельгии по футболу. Финал.

Юнион Сен-Жилуаз – Антверпен – 1:0

Гол: Мачида, 45+1.