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Кубок Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
09.05.2024 16:30 – FT 1 : 0
Антверпен
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09 мая 2024, 19:00 | Обновлено 09 мая 2024, 19:01
196
0

Юнион Сен-Жилуаз впервые за 110 лет выиграл Кубок Бельгии по футболу

«Антверпен» уступил в финале со счетом 0:1

09 мая 2024, 19:00 | Обновлено 09 мая 2024, 19:01
196
0
Юнион Сен-Жилуаз впервые за 110 лет выиграл Кубок Бельгии по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнион Сен-Жилуаз

Сегодня, 9 мая, состоялся финальный матч Кубка Бельгии по футболу, в котором сыграли «Юнион Сен-Жилуаз» и «Антверпен».

«Антверпен», выигравший Кубок Бельгии в прошлом году, уступил в матче 0:1. Единственный гол в поединке забил японский защитник «Юниона Сен-Жилуаз» Коки Мачида.

«Юнион Сен-Жилуаз» впервые за 110 лет выиграл Кубок Бельгии по футболу. У команды теперь три победы в финалах национального кубка.

Кубок Бельгии по футболу. Финал.

Юнион Сен-Жилуаз – Антверпен – 1:0

Гол: Мачида, 45+1.

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Юнион Сен-Жилуаз Антверпен Кубок Бельгии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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