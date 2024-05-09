Юнион Сен-Жилуаз впервые за 110 лет выиграл Кубок Бельгии по футболу
«Антверпен» уступил в финале со счетом 0:1
Сегодня, 9 мая, состоялся финальный матч Кубка Бельгии по футболу, в котором сыграли «Юнион Сен-Жилуаз» и «Антверпен».
«Антверпен», выигравший Кубок Бельгии в прошлом году, уступил в матче 0:1. Единственный гол в поединке забил японский защитник «Юниона Сен-Жилуаз» Коки Мачида.
«Юнион Сен-Жилуаз» впервые за 110 лет выиграл Кубок Бельгии по футболу. У команды теперь три победы в финалах национального кубка.
Кубок Бельгии по футболу. Финал.
Юнион Сен-Жилуаз – Антверпен – 1:0
Гол: Мачида, 45+1.
Jamais deux sans trois. 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/k8FzfzEBGD— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 9, 2024
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