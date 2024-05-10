В четверг, 9 мая, прошел финальный матч Кубка Бельгии-2024. В решающем матче сошлись «Юнион Сент-Жилуаз», который в предыдущий раз побеждал в этом турнире 110 лет назад, и действующий обладатель трофея «Антверпен».

Минимальную победу одержал «Юнион». Единственный гол в матче забил японский хавбек брюссельского клубу Коки Мачида.

Для «Юниона» это третий триумф в Кубке Бельгии. Предыдущие две победы случились ещё в начале ХХ века – в 1913 и 1914 году. «Антверпен» за свою историю четырежды выигрывал этот турнир.

Кубок Бельгии по футболу. Финал.

Юнион Сен-Жилуаз – Антверпен – 1:0

Гол: Мачида, 45+1

Видеообзор матча