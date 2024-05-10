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  4. Юнион – Антверпен – 1:0. Финал Кубка Бельгии. Видео гола и обзор
Кубок Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
09.05.2024 16:30 – FT 1 : 0
Антверпен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
10 мая 2024, 03:35 | Обновлено 10 мая 2024, 03:46
30
0

Юнион – Антверпен – 1:0. Финал Кубка Бельгии. Видео гола и обзор

Сказка «Юнион Сен-Жилуаза» продолжается

10 мая 2024, 03:35 | Обновлено 10 мая 2024, 03:46
30
0
Юнион – Антверпен – 1:0. Финал Кубка Бельгии. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 мая, прошел финальный матч Кубка Бельгии-2024. В решающем матче сошлись «Юнион Сент-Жилуаз», который в предыдущий раз побеждал в этом турнире 110 лет назад, и действующий обладатель трофея «Антверпен».

Минимальную победу одержал «Юнион». Единственный гол в матче забил японский хавбек брюссельского клубу Коки Мачида.

Для «Юниона» это третий триумф в Кубке Бельгии. Предыдущие две победы случились ещё в начале ХХ века – в 1913 и 1914 году. «Антверпен» за свою историю четырежды выигрывал этот турнир.

Кубок Бельгии по футболу. Финал.

Юнион Сен-Жилуаз – Антверпен – 1:0

Гол: Мачида, 45+1

Видеообзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Коки Матида (Юнион Сент-Жилуаз).
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Юнион Сен-Жилуаз Антверпен Кубок Бельгии по футболу видео голов и обзор
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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