Сассуоло близок к вылету из Серии А. Почему многие фаны в Италии этому рады

После одиннадцати сезонов в итальянской Серии А «Сассуоло», главным трофеем за 104-летнюю историю которого значится кубок, полученный за выигрыш Серии В сезона-2012/13, крайне близок к тому, чтобы попрощаться с элитарным дивизионом. Ситуация перестала быть чрезвычайно критичной в минувшие выходные, когда «черно-зеленые» на своем поле неожиданно для многих обыграли уже абсолютно немотивированный «Интер» (1:0), однако «Сассуоло» продолжает оставаться в зоне вылета и от спасительной позиции эту команду сейчас отделяют три очка.

Удивительно, но подавляющее большинство футбольных болельщиков в Италии испытывают необъяснимую ненависть к «Сассуоло» и будут только рады, если «черно-зеленые» наконец-то провалятся. Если как следует покопаться в социальных сетях, то можно легко отыскать огромное количество злорадных постов, посвященных неудачам «Сассуоло» в текущем сезоне. Причем негативное отношение к команде, которую ранее возглавлял экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, сложилось у фанов как топовых клубов дивизиона, так и у почитателей куда более скромным коллективов.

Собственно, сам «Сассуоло» также является весьма заштатной по меркам итальянской Серии А командой, не обладающей огромным количеством болельщиков. Домашние матчи «черно-зеленых» очень часто сопровождаются грустной картинкой с полупустыми трибунами стадиона «Мапеи». Если опираться на статистику Transfermarkt, то за последние одиннадцать сезонов, которые «Сассуоло» провел в Серии А, на домашних матчах команды было зафиксировано лишь 8 аншлагов, при том, что сыграно было 208 поединков! Согласитесь, более чем показательная «картинка», дающая многим недоброжелателям «черно-зеленых» право утверждать, что фанатов у «Сассуоло» попросту не существует, хотя это, безусловно, преувеличение.

Так почему же столь маленькая по меркам Серии А команда и клуб в целом стали объектом для хейта и всеобщей ненависти в болельщицкой середе Италии?

Однозначный ответ на этот вопрос найти, пожалуй, не так и просто. Ясно только, что дело вовсе не в малочисленности фанатов «Сассуоло» как таковых, и не в том, что они ведут себя куда более сдержанно, молчаливо и скованно, в сравнении с их шумными «коллегами» из соседних городов, регионов и провинций. Скорее всего, огромное количество недоброжелателей скромный «Сассуоло» нажил вследствие того, что в какой-то момент превратился в достаточно мощный и успешный инструмент финансового капитализма, оказавшийся в руках могущественной семьи предпринимателей, пожелавших сделать клуб своего рода трансферной перевалочной базой, сортировочным центром для талантливых игроков, через который за последние десять лет прошли десятки, а то и сотни миллионов евро.

На протяжении десяти последних лет, после выхода в Серию А, руководство «Сассуоло» старалось максимально соответствовать правилам игры, существующим в современном футболе. И, в отличие от многих подобных проектов, которые оказывались провальными уже через полгода, год или два с момента их запуска, «черно-зеленые» действительно научились с умом инвестировать деньги, энергию и время, что впоследствии стало приносить им очень хорошую прибыль и позволило тратить на рынке из года в год все больше и больше.

Можно сказать, что «Сассуоло» в итальянской Серии А стал своего рода экономическим экспериментом. Идея этого клуба заключалась в том, чтобы минимизировать расходы и максимизировать прибыль. Эта модель стала своего рода визитной карточкой «черно-зеленых», когда клуб инвестировал средства в покупку молодых, а порой и вовсе юных, исполнителей с целью выведения их на качественно новый уровень, а затем – выгодной перепродажи.

Лишь одно не смогли учесть в «Сассуоло»: в какой-то момент клуб попросту оказался заложником своей же стратегии. Современный рынок так устроен, что живет во все более быстрых и коротких циклах роста-спада самого себя. Осознавая это, даже удивляет, насколько длительной была фаза роста для «Сассуоло» и как долго этому клубу удавалось откладывать наступление фазы спада. В какой-то момент «черно-зеленые» чересчур увлеклись торговлей и начали пытаться извлекать выгоду даже тогда, когда это, казалось бы, не требовало никакого внимания. Показательным в этом плане стал трансфер ганского вингера Брайана Оддея, который состоялся летом минувшего года. За него «Сассуоло» получил от хорватского «Рудеша» компенсацию в… 1 тысячу евро! Стоило ли распылять силы на такие сделки, когда на горизонте не переставали маячить более выгодные варианты, как усиления состава, так и улучшения экономической базы клуба – вопрос, вероятно, риторический.

Что не менее важно: в какой-то момент в «Сассуоло», видимо, попросту почувствовали себя королями рынка. Это и неудивительно, когда за пару сезонов вам удается наторговать своими футболистами почти на 200 миллионов евро, осуществив такие заметные для итальянского и европейского рынка трансферы как переезд Мануэля Локателли в «Ювентус» (36,4 млн евро), Джанлуки Скамакки в «Вест Хэм» (28,6 млн евро), Джакомо Распадори в «Наполи» (27 млн евро), Хамеда Траоре в «Борнмут» (25,6 млн евро), Жереми Бога в «Аталанту» (22 млн евро), Давиде Фраттези в «Интер» (аренда за 5 млн евро с дальнейшим выкупом за 29 млн евро).

И все это при том, что до выхода «Сассуоло» в Серию А, который произошел по итогам сезона-2012/13, самым дорогим исходящим трансфером для клуба был Джанлука Сансоне, проданный летом 2012-го в «Торино» за 1,6 миллиона евро. Сопоставив эту сумму с теми, которыми «черно-зеленые» начали оперировать в последние годы, несложно понять, какими ненасытными аппетитами прониклись боссы «Сассуоло» и с каким неконтролируемым высокомерием стали смотреть на остальных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Карневали

Стратегия «Сассуоло» до какого-то момента была безошибочной и приводила лишь к одному – росту. Неудивительно, что в минувшем году генеральный директор клуба Джованни Карневали заявил, что рассматривает прирост капитала не как результат успешной работы на трансферном рынке, а как доказательство дружбы между «черно-зелеными» и большинством топ-клубов Италии – мол, нам удается брать к себе в команду молодых исполнителей исключительно на этом, а то, что затем мы перепродаем их втридорога, уже далеко вторично.

Также Карневали дал понять, что если кому-то потребуется помощь от «Сассуоло» в том, чтобы осознать такие принципы успешности, то они готовы проконсультировать. На самом же деле в Италии многие прочитали в этих словах гендиректора «Сассуоло» совсем иное послание: мы стали лучшими в том, чем занимаемся, даже если вам, всем остальным, совсем не нравится то, что мы делам.

А чем занимался «Сассуоло» последние десять лет? Дешево покупал и дорого продавал. Тратил нужную сумму на того или иного футболиста, чтобы спустя пару лет получить возможность продать его в разы дороже. Собственно говоря, «Сассуоло» действительно делал то, чем занимаются многие, однако «черно-зеленым» это удавалось крайне успешно. В какой-то момент «Сассуоло» даже начал напоминать пусть и не столь масштабную, но все-таки версию немецкого «Лейпцига», за которым стоит мощная компания Red Bull. Особенно такое сравнение было корректным в годы, когда командой руководил Роберто Де Дзерби, а в Италии даже ходили шутки о целесообразности переименования «черно-зеленых» в «Ред Булл Сассуоло».

Но летом 2021 года Де Дзерби ушел, а прежняя самонадеянность обернулась против «Сассуоло». Постепенно началась фаза спада, которую в руководстве клуба то ли банально проспали, то ли просто не пожелали замечать, отмахиваясь до последнего и надеясь исключительно на очередной тренерский гений – на этот раз молодого Алессио Дионизи.

Да и в рамках своего же «экономического эксперимента» клуб, представляющий провинцию Модена, постепенно стал отступать от прежних принципов – начал тратить больше, в частности, на зарплаты игроков. И, как часто бывает в подобных случаях, за дело взялась сама судьба, давшая понять «Сассуоло», что наступает время платить по счетам за все, что прежде было сделано не так.

Getty Images/Global Images Ukraine. Для Доменико Берарди нынешний сезон уже завершен

Во второй половине сезона-2023/24 тяжелую травму получил многолетний лидер атак «Сассуоло» Доменико Берарди, а символ оборонительных построений команды – вратарь Андреа Консильи – внезапно начал пропускать едва ли не в каждом матче, и к настоящему моменту в 33 поединках имеет в пассиве аж 64 пропущенных мяча при 3 «сухих» поединках. Сейчас именно 37-летний страж ворот и ветеран «Сассуоло» является главным неудачником среди своих коллег, в сетке ворот которого в текущем розыгрыше Серии А побывало больше всего мячей…

«Сассуоло» точно не войдет в учебники, в которых изучаются принципы существования и развития экономических моделей времен позднего капитализма. Здесь все давно изучено и определено: сперва система доводит до совершенства отдельные части самой себя, как это и делал «Сассуоло» на протяжении десяти лет. Но затем она, в попытках дальнейшего усовершенствования отдельных механизмов или наращивания объемов того, что уже работает на максимуме от возможного, запускает процесс самоуничтожения. Изменить что-либо и спасти систему от окончательной гибели может лишь оперативное вмешательство и исключение пагубного фактора, провоцирующего «патогенез».

Спасением для «Сассуоло», как бы парадоксально это не выглядело, вполне может стать вылет команды в Серию В. Это даст возможность клубу задуматься над тем, что в последние годы делалось неправильно, подкорректировать общую концепцию и стратегию развития, а также банально самоочиститься.

Что же касается фанатов, которые радуются потенциальному вылету «Сассуоло» из Серии А, то здесь важно понять одно: «черно-зеленые» играли исключительно по тем правилам, которые существуют в наше время на футбольном рынке. Да, клуб, очевидно, несколько увлекся и в какой-то момент переоценил свои возможности, но факт остается фактом: «Сассуоло» удавалось делать свою работу лучше, чем многим другим в Италии. Ненавидеть «черно-зеленых» за подобное – это все равно, что ненавидеть сам современный футбол. А ненавидеть футбол для болельщика этого вида спорта – это все равно, что ненавидеть самого себя. Вот только понять подобное дано далеко не каждому, потому большинству и проще сфокусировать все свои негативные эмоции на «Сассуоло»…