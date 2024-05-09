Защитник Ювентуса может перебраться в Саудовскую Аравию

Контракт Алекса Сандро с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. 33-летний бразильский защитник покинет Турин на правах свободного агента.

По информации журналиста Ромео Агрести, у Алекса Сандро есть много вариантов продолжения карьеры. На руках у ветерана есть несколько предложений из Саудовской Аравии, а также от «Сан-Паулу» и бывшего клуба бразильца, «Порту», за который он выступал в 2011 – 2015 годах.

В нынешнем сезоне Алекс Сандро потерял место в основе «Ювентуса». Он принял участие в 17 матчах во всех турнирах и суммарно провел на поле 733 минуты.