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Италия
09 мая 2024, 18:01 |
193
0

Защитник Ювентуса может перебраться в Саудовскую Аравию

Алекс Сандро покинет Турин летом

09 мая 2024, 18:01 |
193
0
Защитник Ювентуса может перебраться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Сандро

Контракт Алекса Сандро с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. 33-летний бразильский защитник покинет Турин на правах свободного агента.

По информации журналиста Ромео Агрести, у Алекса Сандро есть много вариантов продолжения карьеры. На руках у ветерана есть несколько предложений из Саудовской Аравии, а также от «Сан-Паулу» и бывшего клуба бразильца, «Порту», за который он выступал в 2011 – 2015 годах.

В нынешнем сезоне Алекс Сандро потерял место в основе «Ювентуса». Он принял участие в 17 матчах во всех турнирах и суммарно провел на поле 733 минуты.

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Алекс Сандро Ювентус свободный агент Порту Сан-Паулу
Олег Дидух Источник: Twitter
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