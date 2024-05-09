Другие новости09 мая 2024, 08:56 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
09 мая 2024, 08:56 |
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В четверг, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Байер – Рома
22:00 Аталанта – Марсель
22:00 Олимпиакос – Астон Вилла
КИБЕРСПОРТ
17:15 compLexity Gaming – Virtus.pro
20:30 MOUZ – G2 Esports
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