Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Другие новости
09 мая 2024, 08:56 |
66
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 мая 2024, 08:56 |
66
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В четверг, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Байер – Рома

Ggbet 1.54 – 4.73 – 6.47

22:00 Аталанта – Марсель

Ggbet 1.83 – 3.96 – 4.63

22:00 Олимпиакос – Астон Вилла

Ggbet 3.56 – 4.05 – 1.93

КИБЕРСПОРТ

17:15 compLexity Gaming – Virtus.pro

Ggbet 2.50 – 1.55

20:30 MOUZ – G2 Esports

Ggbet 1.75 – 2.10

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Футбол | 09 мая 2024, 05:35 0
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов

Андрей опубликовал пост в своем Instagram

Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Футбол | 08 мая 2024, 19:25 17
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ

Мудрик и Зинченко попали в рейтинг от GiveMeSport

АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
Футбол | 09.05.2024, 05:31
АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Футбол | 09.05.2024, 07:44
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
В Испании высоко оценили вклад Лунина в выход Реала в финал Лиги чемпионов
Футбол | 09.05.2024, 07:15
В Испании высоко оценили вклад Лунина в выход Реала в финал Лиги чемпионов
В Испании высоко оценили вклад Лунина в выход Реала в финал Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
07.05.2024, 22:45 5
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50
Футбол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 1
Футбол
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
07.05.2024, 23:57 129
Футбол
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
07.05.2024, 18:48 4
Футбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
09.05.2024, 00:01 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем