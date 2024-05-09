СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая

В четверг, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Байер – Рома

1.54 – 4.73 – 6.47

22:00 Аталанта – Марсель

1.83 – 3.96 – 4.63

22:00 Олимпиакос – Астон Вилла

3.56 – 4.05 – 1.93

КИБЕРСПОРТ

17:15 compLexity Gaming – Virtus.pro

2.50 – 1.55

20:30 MOUZ – G2 Esports

1.75 – 2.10