Тренер Жироны: «Хотим, чтобы Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги»

Наставник «Жироны» Мичел доволен тем, что команда уже квалифицировалась в Лигу чемпионов, однако поставил для игроков цель на оставшиеся встречи чемпионата Испании.

«Это была очень хорошая неделя. После выхода в Лигу чемпионов у игроков два дня был режим менее интенсивных тренировок, им нужно было расслабиться. Мы достигли главной цели, однако у нас еще есть амбиции в этом чемпионате».

«Мы хотим финишировать в топ-2 и сделать, чтобы Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона. Для того, чтобы финишировать впереди «Барселоны», нужно выиграть все оставшиеся матчи», – сказал Мичел.

Довбик в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 20 голов, опережая Джуда Беллингема (18) и Роберта Левандовски (17).