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  4. Назван новый фаворит на Золотой мяч 2024 после суперматча Реал – Бавария
Лига чемпионов
09 мая 2024, 12:43 |
1537
3

Назван новый фаворит на Золотой мяч 2024 после суперматча Реал – Бавария

Винисиус Жуниор возглавил рейтинг претендентов на самую престижную индивидуальную награду

09 мая 2024, 12:43 |
1537
3
Назван новый фаворит на Золотой мяч 2024 после суперматча Реал – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

После этого матча портал Planet Football обновил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2024, на первое место в списке поднялся вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Отметим, что испанский источник Cope.es также после матча «Реал» – «Бавария» назвал Винисиуса главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду.

ТОП-10 претендентов на Золотой мяч 2024

  1. Винисиус Жуниор
  2. Джуд Беллингем
  3. Килиан Мбаппе
  4. Флориан Вирц
  5. Лионель Месси
  6. Родри
  7. Гарри Кейн
  8. Эрлинг Холанд
  9. Матс Хуммельс
  10. Криштиану Роналду
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Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Флориан Вирц Лионель Месси Родри Гарри Кейн Эрлинг Холанд Матс Хуммельс Криштиану Роналду Золотой мяч Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: Planet Football
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Комментарии 3
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Ruslan_os
Ну дійсно, ну яким боком там Мессі взагалі, така вже не повага до Кейна Холанда, та  і всього світу. Не знають з якого боку ще його в жопу не цілували..  
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0
Умник
Евро все поменяет
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0
umnuy2
лионель месси на 5 месте---они уже вообще достали єтим
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-2
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