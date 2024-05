Назван новый фаворит на Золотой мяч 2024 после суперматча Реал – Бавария

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

После этого матча портал Planet Football обновил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2024, на первое место в списке поднялся вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Отметим, что испанский источник Cope.es также после матча «Реал» – «Бавария» назвал Винисиуса главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду.

ТОП-10 претендентов на Золотой мяч 2024

🚨 Vinicius Jr is now FAVOURITE for Ballon d’Or. @COPE pic.twitter.com/7V2X0m4ZMZ