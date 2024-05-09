Назван новый фаворит на Золотой мяч 2024 после суперматча Реал – Бавария
Винисиус Жуниор возглавил рейтинг претендентов на самую престижную индивидуальную награду
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
После этого матча портал Planet Football обновил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2024, на первое место в списке поднялся вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
Отметим, что испанский источник Cope.es также после матча «Реал» – «Бавария» назвал Винисиуса главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду.
ТОП-10 претендентов на Золотой мяч 2024
- Винисиус Жуниор
- Джуд Беллингем
- Килиан Мбаппе
- Флориан Вирц
- Лионель Месси
- Родри
- Гарри Кейн
- Эрлинг Холанд
- Матс Хуммельс
- Криштиану Роналду
🚨 Vinicius Jr is now FAVOURITE for Ballon d’Or. @COPE pic.twitter.com/7V2X0m4ZMZ— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 8, 2024
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