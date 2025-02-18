«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем

Кристина Крыжановская, похоже, разошлась со звездным панамским нападающим киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.

Об этом может свидетельствовать видео в ее Instagram-stories, на котором она готовит еду вместе с игроком и своей дочерью. Оно подписано следующим образом:

«Готовила вам видео наше, но походу сегодня оно летит в Delete. Не просто так я ляпнула you rfend, я просто хотела быть счастливой. Теперь я жалею, что не сварила ему тех червей. 7 месяцев в п***у».

Интересно, что за час до этого Кристина сделала другую публикацию:

«Пока я готовлю лазанью, стираю, глажу, решаю все его дела! Тут мне такое прилетает... Девочки, заявляю, скоро я переключусь на вас. Спасибо, бро. Дайте собраться с мыслями, скоро покажу...»

Ранее Кристина Крыжановская неоднократно попадала в скандальные ситуации. Например, несколько месяцев назад девушка заявила, что, несмотря на ее отношения с Эдуардо Герреро, к ней «подкатывают» другие футболисты киевского «Динамо».