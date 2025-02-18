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  4. «Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 13:33 | Обновлено 18 февраля 2025, 14:50
3774
7

«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем

Отношения Кристины Крыжановской и Эдуардо Герреро, похоже, прекратились

18 февраля 2025, 13:33 | Обновлено 18 февраля 2025, 14:50
3774
7
«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская, похоже, разошлась со звездным панамским нападающим киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.

Об этом может свидетельствовать видео в ее Instagram-stories, на котором она готовит еду вместе с игроком и своей дочерью. Оно подписано следующим образом:

«Готовила вам видео наше, но походу сегодня оно летит в Delete. Не просто так я ляпнула you rfend, я просто хотела быть счастливой. Теперь я жалею, что не сварила ему тех червей. 7 месяцев в п***у».

Интересно, что за час до этого Кристина сделала другую публикацию:

«Пока я готовлю лазанью, стираю, глажу, решаю все его дела! Тут мне такое прилетает... Девочки, заявляю, скоро я переключусь на вас. Спасибо, бро. Дайте собраться с мыслями, скоро покажу...»

Ранее Кристина Крыжановская неоднократно попадала в скандальные ситуации. Например, несколько месяцев назад девушка заявила, что, несмотря на ее отношения с Эдуардо Герреро, к ней «подкатывают» другие футболисты киевского «Динамо».

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Вагііінааа
7 мiсяцiв в пи*ду. А вона хотiла в ан@л
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+12
BATI-GOOOOOL
вот на куй нам життя цих прошма....к
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+8
Олег Заворотный
А можно тему "Із життя киїївських ескортниць", вести не у розділі "Футбол"?
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+4
Saar
🤣🤣 прогрес з фабрики полуфабрикатів для гравців Динамо і Шахтаря, ця амфібія ще й говорити вміє, а то все фото в трусах , та в трусах....
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+4
Перець
знов шаболда якось лоха з футболістів захомутає
Ответить
+4
Prokop
Автор!!! ти ще не похмелився???
Ответить
+3
Gargantua81
это хорошо, может он хоть играть начнет
а то эта чертовка похоже его выжимала как лимон 
Ответить
+2
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