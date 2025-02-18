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Италия
18 февраля 2025, 21:01 |
534
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил итальянский Фрозиноне

Паоло Бьянко будет работать с одним из аутсайдеров Серии Б

18 февраля 2025, 21:01 |
534
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил итальянский Фрозиноне
frosinonecalcio.com

Итальянский клуб «Фрозиноне», который в настоящий момент играет во втором по силе дивизионе тамошнего футбола – Серии Б, объявил о начале сотрудничества с 47-летним специалистом Паоло Бьянко.

Бьянко назначен главным тренером «канареек», получив краткосрочный контракт до конца текущего сезона.

В Украине Паоло Бьянко известен как один из многочисленных ассистентов Роберто Де Дзерби в «Шахтере», где они вместе работали в сезоне-2021/22, покинув страну после начала полномасштабной войны с россией.

Отметим, что в настоящий момент «Фрозиноне» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии Б, которое означает прямой вылет в третий по силе дивизион. От 17-й позиции, дающей право провести переходные матчи, «канареек» отделяет 5 очков.

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Паоло Бьянко Фрозиноне Шахтер Донецк назначение тренера чемпионат Италии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Фрозиноне
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