ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил итальянский Фрозиноне

Итальянский клуб «Фрозиноне», который в настоящий момент играет во втором по силе дивизионе тамошнего футбола – Серии Б, объявил о начале сотрудничества с 47-летним специалистом Паоло Бьянко.

Бьянко назначен главным тренером «канареек», получив краткосрочный контракт до конца текущего сезона.

В Украине Паоло Бьянко известен как один из многочисленных ассистентов Роберто Де Дзерби в «Шахтере», где они вместе работали в сезоне-2021/22, покинув страну после начала полномасштабной войны с россией.

Отметим, что в настоящий момент «Фрозиноне» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии Б, которое означает прямой вылет в третий по силе дивизион. От 17-й позиции, дающей право провести переходные матчи, «канареек» отделяет 5 очков.