ВИДЕО. Тухель и Анчелотти оценили судейские решения в матче Реал – Бавария

В среду, 8 мая, в Мадриде в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов отношения выяснили «Реал» и «Бавария».

Игра завершилась волевой победой «галактикос» со счетом 2:1.

После финального свистка наставники команд Карло Анчелотти и Томас Тухель не стали скрывать эмоции и среди прочего оценили судейские решения в поединке.