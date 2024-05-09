Лига чемпионов09 мая 2024, 11:46 | Обновлено 09 мая 2024, 11:50
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ВИДЕО. Тухель и Анчелотти оценили судейские решения в матче Реал – Бавария
Наставники – об ответной игре 1/2 финала ЛЧ
09 мая 2024, 11:46 | Обновлено 09 мая 2024, 11:50
2252
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В среду, 8 мая, в Мадриде в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов отношения выяснили «Реал» и «Бавария».
Игра завершилась волевой победой «галактикос» со счетом 2:1.
После финального свистка наставники команд Карло Анчелотти и Томас Тухель не стали скрывать эмоции и среди прочего оценили судейские решения в поединке.
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