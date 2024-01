Барселона потеряла вингера на неопределенный срок

«Барселона» официально сообщила о том, что вингер команды Жоау Феликс выбыл на неопределенный срок из-за травмы. У него растяжение связок колена, которое он получил на тренировке команды сегодня утром.

Завтра, 31 января «Барселона» в 20-м туре Ла Лиги примет «Осасуну». Феликс в этом матче точно участия не примет.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего португальца 7 голов и 5 ассистов в 28 матчах за «Барселону» во всех турнира. Ранее сообщалось о том, что каталонцы хотят сохранить Феликса после завершения сезона.

MEDICAL NEWS ❗️



In training on Tuesday morning the first team player João Félix sprained a ligament in his right ankle. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/9S8KYDSQLK