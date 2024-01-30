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Испания
30 января 2024, 16:37 | Обновлено 30 января 2024, 16:38
267
0

Барселона потеряла вингера на неопределенный срок

Жоау Феликс получил травму колена

30 января 2024, 16:37 | Обновлено 30 января 2024, 16:38
267
0
Барселона потеряла вингера на неопределенный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Барселона» официально сообщила о том, что вингер команды Жоау Феликс выбыл на неопределенный срок из-за травмы. У него растяжение связок колена, которое он получил на тренировке команды сегодня утром.

Завтра, 31 января «Барселона» в 20-м туре Ла Лиги примет «Осасуну». Феликс в этом матче точно участия не примет.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего португальца 7 голов и 5 ассистов в 28 матчах за «Барселону» во всех турнира. Ранее сообщалось о том, что каталонцы хотят сохранить Феликса после завершения сезона.

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Жоау Феликс Барселона травма травма колена
Источник ФК Барселона
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