Цыганков его заменит? Барселона хочет продать вингера за 80 млн евро

Каталонская «Барселона» рассчитывает распрощаться в следующее трансферное окно с 27-летним бразильским вингером Рафиньей.

По информации испанского журналиста Хоакима Пьера, «Барселона» выставила на продажу игрока сборной Бразилии. Наибольший интерес к вингеру проявляют саудовские клубы, которые готовы удовлетворить трансферные аппетиты «Барселоны» и заплатить за Рафинью 80 миллионов евро.

В этом сезоне Рафинья отыграл за «Барселону» 35 матчей, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может заменить Рафинью в «Барселоне».