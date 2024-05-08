Цыганков его заменит? Барселона хочет продать вингера за 80 млн евро
Рафинья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Каталонская «Барселона» рассчитывает распрощаться в следующее трансферное окно с 27-летним бразильским вингером Рафиньей.
По информации испанского журналиста Хоакима Пьера, «Барселона» выставила на продажу игрока сборной Бразилии. Наибольший интерес к вингеру проявляют саудовские клубы, которые готовы удовлетворить трансферные аппетиты «Барселоны» и заплатить за Рафинью 80 миллионов евро.
В этом сезоне Рафинья отыграл за «Барселону» 35 матчей, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может заменить Рафинью в «Барселоне».
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