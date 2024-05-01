Барселона нацелилась на украинскую звезду Жироны. Хави лично заинтересован

Руководство каталонского клуба «Барселона» хочет подписать 26-летнего украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганкова.

Об этом сообщает Fichajes. По информации источника, украинец рассматривается в качестве замены 27-летнему бразильскому вингеру Рафинье, который летом может покинуть состав «сине-гранатовых».

Источник отмечает, что главный тренер «Барсы» Хави лично заинтересован в переходе Цыганкова. Испанский специалист видит в Викторе интересный вариант для усиления сектора нападения команды.

Помимо «Барселоны», Цыганковым интересуется и другой европейский гранд – «Бавария».

В текущем сезоне Цыганков отыграл 29 матчей в футболке «Жироны» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Байер» проявляется интерес к Виктору.