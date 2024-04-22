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  4. Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Германия
22 апреля 2024, 21:41 |
2757
2

Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу

Виктор Цыганков может стать игроком «Байера»

22 апреля 2024, 21:41 |
2757
2
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний вингер «Жироны» Виктор Цыганков летом может покинуть каталонский клуб.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский футболист заинтересовал новоиспеченного чемпиона Германии леверкузенский «Байер». Отмечается, что игровые качества Цыганкова понравились лично наставнику «фармацевтов» Хаби Алонсо.

В этом сезоне Цыганков отыграл за «Жирону» во всех турнирах 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее «Жирона» предложила Виктору Цыганкову новый контракт, но украинец решил отложить этот вопрос до лета.

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Игорь Цыганык Виктор Цыганков Байер Хаби Алонсо трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Yura Юрий
Баер это же "фармацевты", вылечат )))  уж кто если не они? ))
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-2
anacreon
Чесно кажучи, з цією травматичністю, я сумніваюся. що Циганкова куплять. Травма за травмою.
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-5
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