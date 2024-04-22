Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу

26-летний вингер «Жироны» Виктор Цыганков летом может покинуть каталонский клуб.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский футболист заинтересовал новоиспеченного чемпиона Германии леверкузенский «Байер». Отмечается, что игровые качества Цыганкова понравились лично наставнику «фармацевтов» Хаби Алонсо.

В этом сезоне Цыганков отыграл за «Жирону» во всех турнирах 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее «Жирона» предложила Виктору Цыганкову новый контракт, но украинец решил отложить этот вопрос до лета.