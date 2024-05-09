Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Лунин может продлить контракт с «Реалом» до 2028 года, однако сегодня авторитетный итальянский журналист Никола Скира сообщил, что в новом контракте украинского стража ворот будет прописан срок до 2029 года. Журналист отмечает, что Лунин в шаге от подписания нового соглашения с «галактикос».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.