Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Андрей в ближайшее время подпишет с «галактикос» новый контракт
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Ранее испанские СМИ сообщили, что Лунин может продлить контракт с «Реалом» до 2028 года, однако сегодня авторитетный итальянский журналист Никола Скира сообщил, что в новом контракте украинского стража ворот будет прописан срок до 2029 года. Журналист отмечает, что Лунин в шаге от подписания нового соглашения с «галактикос».
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
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