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  4. Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Испания
09 мая 2024, 10:13 |
5227
4

Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом

Андрей в ближайшее время подпишет с «галактикос» новый контракт

09 мая 2024, 10:13 |
5227
4
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Лунин может продлить контракт с «Реалом» до 2028 года, однако сегодня авторитетный итальянский журналист Никола Скира сообщил, что в новом контракте украинского стража ворот будет прописан срок до 2029 года. Журналист отмечает, что Лунин в шаге от подписания нового соглашения с «галактикос».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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продление контракта Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Николо Скира
Дмитро Олійник Источник: Николо Скира
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Комментарии 4
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Octopus
А помните как полгода назад Анчелотти мялся? Его всем табором уговаривали, ну поставь Лунина, ну поставь Лунина.. Как будто это сто лет назад было, настолько прочно вписался в игру Реала. С Куртуа в том сезоне выиграли несчастный Кубок Испании, а в этом уже с Луниным Ла Лигу, Суперкубок и финал ЛЧ.
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+2
Диванний Експерт
🤣🤣🤣🤣 Знову примітивна назва… Пишіть вже «Стало відоме лице Луніна» … «Стало відоме лице жінки Луніна» 
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0
Gargantua
какие там новости о подписании контракта Мыколы Сыроша с ВСУ?
вот что интересует общественность
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0
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